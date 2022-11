Fernando Tordo canta “As Canções dos Operários de Natal” no Estoril

O cantor e compositor português vai revisitar os temas do álbum ‘Operários do Natal’, de 1976, além dos seus maiores êxitos, na noite de 17 de Dezembro, no Casino Estoril.

As possibilidades pareceram ilimitadas e os amanhãs cantaram entre o 25 de Abril 1974 e o 25 de Novembro 1975, em Portugal. Os melhores escritores de canções do país, durante esse ano e meio, fizeram música engajada e bela. E os ecos desses dias de esperança contagiante e medo justificado continuaram a ouvir-se na música portuguesa, ainda que cada vez mais tenuemente, nos anos seguintes. Em discos como o magistral Com As Minhas Tamanquinhas, de José Afonso, de 1976; ou, entre tantos outros, no hoje praticamente esquecido Operários do Natal, do mesmo ano, cujas canções Fernando Tordo vai voltar a cantar no próximo dia 17 de Dezembro, no Casino Estoril.

Operários do Natal é um daqueles discos que só podiam ter existido nos anos do PREC e na sua ressaca imediata. Cantado e musicado por Carlos Mendes, Fernando Tordo e Paulo De Carvalho (com uma participação especial de Ana Bola), com letras escritas por Ary Dos Santos e narração de Maria Helena D'Eça Leal, é um registo de pura e gloriosa propaganda trabalhista. O Natal aqui é apenas uma desculpa para ensinar os petizes a darem valor a trabalhadores como os vendedores, os pasteleiros, os palhaços, os lenhadores, as costureiras e os carteiros sem os quais não haveria Natal. E ainda aos pais e aos amigos que, de acordo com o disco, “valem mais que um Pai Natal”.

São estas canções e versos como “Não nos mintam nunca mais / A mentira é uma vergonha / Fomos feitos pelos pais / Não viemos na cegonha” que vamos ouvir Fernando Tordo cantar no Salão Preto e Prata do Casino Estoril em Dezembro. A acompanhá-lo estarão os convidados especiais Rita Redshoes e Ricardo Ribeiro, além do Coro Infantil de Carcavelos. E não vão faltar também cantigas incontornáveis como “Estrela da Tarde” ou “Balada Para os Nossos Filhos”.



Os bilhetes já se encontram à venda online e nos locais habituais. E custam 30€.

Casino Estoril. 17 Dez. 22.00. 30€

