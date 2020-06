Ferroviário reabre com brunch aos fins-de-semana

Três anos, três novas vidas. O Ferroviário reabriu em 2018, em 2019 ganhou um restaurante e uma programação que juntava festas e aulas de yoga. Este ano a pandemia obrigou a abrandar as badaladas festas de lotação esgotada e a repensar o espaço, que agora vê reforçada a sua parte de restauração com menus de brunch ao fim-de-semana e petiscos. Tudo isto com uma vista incrível para a zona industrial da cidade e o azul do Tejo.

A ideia de criar um menu de brunch já existia, mas a necessidade de se reinventarem numa altura em que bares e discotecas se mantêm num limbo, fez avançar a ideia. O espaço mantém-se tropical, com muito verde das plantas, candeeiros em verga a pender do tecto e a baloiçar com a brisa. A zona de mesas aumentou (tudo devidamente espaçado), o chão ganhou um quadriculado que aumenta (ainda mais) o lado instagramável do espaço. O mote agora é o “brunch nas nuvens”, numa parceria com a empresa Food at Home, um braço da Food Events Network, com o chef Lino à frente.

Há três menus de brunch: o Sunday Funday (16,50€), o Menu nas Nuvens (19,50€) e o Flamingo (12€). O primeiro tem pães e croissants com manteigas e compota à escolha, salmão fumado ou fiambre, queijo creme ou requeijão, ovos mexidos, sumo do dia e café. O segundo começa com uma taça de iogurte com fruta, granola e mel, torre de panquecas ou ovos à escolha da carta, sumo de laranja natural ou cappuccino e o café “nas nuvens”, que lhe chega com um pedaço de algodão doce para ir adoçando a boca enquanto bebe o café. O terceiro menu tem pão ou croissant, queijo laminado e fiambre, ovos mexidos com salsicha, panqueca de nutella e fruta ou mel e fruta, um algodão doce pequeno e um sumo de laranja natural ou leite com chocolate, a piscar o olho aos mais pequenos.

Em cada menu pode acrescentar uma série de extras, mas também pode escolher tudo à carta e montar a sua própria mesa de brunch. Há uma página do menu dedicada apenas aos ovos, onde encontra os Benedict, com espinafres salteados e fiambre trufado (10,90€), os Twisted royal, com os ovos escalfados com salmão fumado e hummus (9,90€), os Amazónia, com tomate cherry assado, guacamole e bacon (9,50€) ou os Veggie party, um prato com ovos mexidos, cogumelos salteados e hummus de beterraba (9€). Todos vêm servidos em pão alentejano com salada ibérica a acompanhar.

Se é mais de panquecas, tem seis por onde escolher, entre as quais a Crispy bacon, uma versão salgada com ovo estrelado, cebola crocante e maple syrup (9,50€), as Peanut boom, com mel, manteiga de amendoim, banana, geleia de framboesa e amendoins torrados (9,50€) ou as Vegan pink please, de aveia e banana com morangos, mirtilos, framboesas, amoras, iogurte grego, pedaços de nougat de amêndoas e mel (10€). Há também bowls e tostas e wraps à escolha.

O brunch está disponível entre as 11.00 e as 16.00, e a partir dessa hora entra a carta para picar, para continuar a aproveitar o sol (em dias de ventania, que ainda os há, o espaço tem uma tenda transparente que não tapa a vista mas protege do frio). Neste menu, disponível até ao fecho, tem mini-croquetes de vitela com mostarda (4€), mini-chamuças de frango com chutney de manga (4€), tábuas de queijos e enchidos (a partir de 18€), taças de guacamole com dips de cenoura (6,50€) e até preguinhos do lombo para rematar bem o dia (13€).

O espaço está com lotação reduzida mas o melhor de tudo é que todos têm vista e há sempre bom ambiente e boa música.

Rua de Santa Apolónia, 59. 21 765 1869. Sáb-Dom 11.00-23.00.

