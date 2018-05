Ferroviário reabre esta quarta-feira com esplanada renovada

O bar e terraço com vista para o Tejo reabre esta quarta-feira em soft-opening com uma esplanada tropical, nova programação e curadoria de chefs.

O Ferroviário, em Santa Apolónia, fechou durante uns meses para reabrir agora com uma programação cultural renovada e uma nova experiência gastronómica.

Nuno Correia Pereira, sócio do grupo que detém as Espumantarias e o Peixola, ganhou a concessão do Clube Ferroviário, em Santa Apolónia, e começou a projectar o novo espaço com o arquitecto Ricardo Seguro Pereira há quase um ano. Nas primeiras fotografias do espaço, divulgadas nas redes sociais do Ferroviário, há plantas tropicais, sofás e almofadas confortáveis, as luzinhas de sempre, e um grande balcão ao centro.

O espaço com vista sobre o rio e a parte mais industrial da cidade vai estar aberto todo o ano e ter petiscos. A programação, ainda por divulgar, vai privilegiar novos artistas de diferentes áreas.

Rua de Santa Apolónia (Santa Apolónia).

