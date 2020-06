FEST regressa em Agosto e chega também a Lisboa

"As close as far away can be" (tão próximos quanto a distância permite) é o lema da 16.ª edição do FEST – Festival Novos Realizadores | Novo Cinema. O festival espinhense, que este ano se realiza entre 2 e 9 de Agosto, vai chegar também a Lisboa e ao Porto, com sessões simultâneas nas três cidades e com um novo formato drive-in confirmado para já em Espinho.

A informação foi avançada esta quarta-feira através de comunicado, depois do adiamento do certame, cujo arranque estava agendado para o mês de Junho. "O FEST pretende reforçar o seu compromisso com a sala, enquanto espaço primordial para a mostra de cinema, ao mesmo tempo que cria soluções que não comprometam os cuidados necessários a ter no actual cenário de controlo pandémico."

O festival continua a ter em Espinho o ponto fulcral da sua programação, onde será instalado um cinema drive-in que, juntamente com o Multimeios de Espinho, será uma das residências oficiais da mostra em 2020. A programação, ainda por revelar, será constituída pelo "mais interessante novo cinema mundial, numa altura em que os realizadores emergentes enfrentam novas dificuldades para mostrar os seus filmes, fruto do cancelamento de diversos festivais internacionais e da situação de incerteza".

Ao longo das próximas semanas serão avançados os detalhes sobre a selecção de filmes para esta edição. Confirmado entretanto está o adiamento dos restantes eventos que compõem o festival: Training Ground (masterclasses, workshops e ateliers), Director's Hub (plataforma para expandir oportunidades, rede de contactos e criar troca de conhecimento) e Industry Meetings (plataforma de reuniões individuais). "Não estavam reunidas as condições necessárias para a sua realização no formato desejado", segundo a organização.

O FEST 2020 continuará a albergar, em formato streaming, o Pitching Forum, plataforma que permite que novos cineastas possam apresentar os seus projetos a produtores, financiadores, gestores de fundos e investidores de topo com vista à obtenção de apoios e financiamento.

