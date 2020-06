Palácio Fronteira está de volta com passeios nocturnos pelos jardins

O Palácio Fronteira, no Largo São Domingos de Benfica, reabriu com os habituais passeios temáticos e nocturnos aos seus jardins. O número de inscrições é limitado.

A Fundação das Casas de Fronteira e Alorna voltou a abrir portas para passeios temáticos e nocturnos, tirando partido da iluminação dos espaços exteriores. Os percursos são todos orientados pela historiadora de arte Ana Paula Rebelo Correia, que conduzirá os visitantes num périplo à descoberta dos azulejos do palácio, do seu património natural e do seu universo imaginário, composto de esculturas e iconografias mitológicas e alegóricas.

Os primeiros passeios nocturnos estão previstos para os dias 16, 23 e 30 de Junho, sempre às 21.00. Já os passeios temáticos estão programados para os dias 6, 20 e 27 de Junho, às 11.30 e às 14.30. Há ainda a possibilidade de fazer passeios livres (7€ + oferta de máscara) de segunda a sexta-feira, das 11.00 às 17.00 (última entrada às 16.30), e sábados, das 11.00 às 16.00 (última entrada às 15.30), com recurso a audio-guias, em português, inglês e francês, e a videoguias em língua gestual portuguesa.

O acesso ao interior do palácio (13€ + oferta de máscara) faz-se apenas durante as manhãs, às 11.00 e às 12.00, mas é a oportunidade perfeita para apreciar os trabalhos de conservação e restauro realizados durante o período de paragem, existindo até um novo espaço visitável: a Loggia, com pinturas murais dos séculos XVIII e XIX.

Se preferir, também já é possível marcar visitas encenadas para famílias aos jardins do Palácio Fronteira, organizadas pela COOLture Tours com a orientação da historiadora Felisa Pérez.

O número de inscrições e visitantes é limitado. Para mais informações ou para se inscrever nos passeios temáticos e nocturnos, basta enviar e-mail (fundacao@fronteira-alorna.pt) ou telefonar (217 782 023).

Largo de São Domingos de Benfica 1. Jardins: Seg-Sex 10.30-17.00 (última entrada às 16.30) e Sáb 11.00-16.00 (última entrada às 15.30). 7€ + oferta de máscara.

