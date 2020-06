Festival Imaginário vai ser online e solidário

O Festival Imaginário, que ia realizar-se durante três dias na Quinta da Ribafria, terá este ano uma edição online. O acesso à programação é gratuito, mas a organização convida o público a contribuir, dentro das suas possibilidades, para a remuneração dos artistas.

A associação cultural Byfurcação estreou “o primeiro festival de artes para famílias em Sintra” no ano passado, na Quinta da Ribafria. Mas agora a descoberta de um imaginário comum através das artes e da natureza terá de ser feita a partir de casa, já no próximo sábado, 6 de Junho. A programação gratuita, apesar de online, é vasta e transversal e inclui yoga, música, teatro e até espectáculos com marionetas, circo e dança.

A organização decidiu realizar esta segunda edição “sob a égide da solidariedade, da partilha e da interacção dos intervenientes”. O público vai poder contribuir directamente, através de uma transferência, para um artista ou artistas à sua escolha. Os artistas convidados fazem parte da mesma selecção prevista para as apresentações ao vivo, que já não se vão realizar.

No próximo sábado, 6 de Junho, entre as 10.00 e as 19.00, haverá aulas de ginástica para bebés e crianças dos seis meses aos seis anos; espectáculos de dança, circo e teatro, incluindo com marionetas, de improviso, de fantoches e de caixa; contos com yoga para famílias; workshops de artes plásticas e de malabarismo; e horas do conto.

Para mais informações, basta estar atento à página de Facebook do festival, onde estão a ser partilhados vídeos sobre esta segunda edição.

