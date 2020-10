Festa da Ilustração regressa a Setúbal com exposições, música e feira grátis

A 6.ª edição da Festa da Ilustração de Setúbal, inicialmente prevista para Junho, arranca este sábado, 3 de Outubro, com uma feira gráfica, espectáculos musicais e uma dezena de exposições, tudo de entrada livre, em vários equipamentos culturais. Este ano, o convidado estrangeiro é o cartoonista cubano Osmani Simanca, com uma exposição patente na Casa da Cultura. O programa prolonga-se até 28 de Novembro.

A abertura está marcada para às 16.00 deste sábado, dia 3, na Gráfica — Centro de Criação Artística, onde poderá ver a Prata da Casa, uma exposição de ilustração portuguesa. No mesmo dia, mas na Casa da Cultura, além da exposição de Simanca, poderá ainda ver um conjunto de trabalhos do convidado contemporâneo desta edição, o português André da Loba, considerado um dos melhores 200 ilustradores do mundo em 2010, pela revista austríaca Lürzer’s Archive. Com abertura marcada para as 18.30, ambas as exposições podem ser vistas até ao último dia da Festa da Ilustração, de terça a quinta-feira, das 10.00 às 20.00, e de sexta-feira a sábado, das 10.00 às 00.00.

Entre as várias exposições programadas, destaca-se ainda a mostra evocativa dos 50 anos do álbum de José Afonso Cantigas do Maio, que inaugura a 4 de Outubro, às 17.00, no Museu do Trabalho Michel Giacometti, onde ficará patente até 31 de Outubro. Haverá também uma homenagem ao ilustrador clássico Tom, nome artístico do brasileiro Thomaz de Mello, na Galeria Municipal do 11; e a exposição evocativa O Sexo dos Anjos, do artista João de Azevedo (que morreu em Maio deste ano), na Galeria do Piso 1 da Casa da Avenida.

Além disto, há ainda uma série de actividades paralelas. Nos dias 3 e 4 de Outubro, haverá uma feira de editoras e oficinas (Sáb-Dom 16.00-19.00 e 21.00-23.00), uma intervenção artística de serigrafia (Sáb 16.00) e uma oficina de ilustração (Dom 16.00) na Gráfica. Nos dias 9 e 24 de Outubro, é a vez da Casa da Avenida, com uma conversa sobre a vida e o trabalho do artista José de Azevedo (dia 9, 22.00) e outra sobre o ensino da ilustração (dia 24, 17.00).

Caso prefira música, há concertos durante todo o mês de Outubro: é à escolha de freguês entre Cristóvam (dia 3, às 22.00, na Gráfica), Primeira Dama (dia 4, às 18.00, na Gráfica), Manel Cruz e JP Simões (dia 5, às 21.30, no Fórum Municipal Luísa Todi), Ricardo Martins (dia 10, 16.30, na Casa do Largo), Et Toi Michel (dia 17, às 18.30, na Gráfica) e Pedro e Os Lobos (dia 24, às 18.00, na Gráfica). Todos os concertos são gratuitos, mediante reserva (festailustracaosetubal@mun-setubal.pt), excepto o de Manel Cruz e JP Simões, cujo bilhete (13€-17,50€) está já à venda na BOL.

Para os mais novos, poderá contar também com várias actividades promovidas pela Câmara Municipal de Setúbal, em parceria com a Casa da Avenida, desde a exposição Histórias da Minha Rua (4 a 31 de Outubro, Seg-Sáb 10.00-20.00), de Maria Cecília Correia e Maria Keil, até um espectáculo-oficina (4, 11, 18 e 25 de Outubro, 16.00) e diferentes ateliês temáticos relacionados com livros, nos dias 4, 11, 18 e 25 de Outubro (11.00) e 10, 17, 24 e 31 de Outubro (11.00 e 16.00).

Vale a pena referir ainda a iniciativa Leituras Ilustradas (5€/1 criança + acompanhante), que inclui uma oficina de ilustração pela Casa Invisível, às 15.30 de 17 de Outubro, na Casa da Cultura. Mas para participar deverá inscrever-se previamente por telefone (265 236 168) ou através de e-mail (casacultura@mun-setubal.pt).

Para mais informações, espreite o programa completo da Festa da Ilustração de Setúbal, disponível para consulta online.

Setúbal. De 3 de Outubro a 28 de Novembro. Vários locais, horários e preços.

