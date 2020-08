Festa do Cinema Francês regressa em Outubro a quatro cidades portuguesas

A Festa do Cinema Francês é cada vez mais um evento incontornável para os amantes da sétima arte e da cultura francesa. Este ano, destaca-se a obra da actriz, realizadora e activista Delphine Seyrig, em co-programação com a Cinemateca Portuguesa. A abertura está marcada para 8 de Outubro, em Lisboa, onde ficará até dia 21. Mas o evento estende-se por mais três cidades até Novembro.

“Ícone cinematográfico por mais de 40 anos, Delphine Seyrig conquistou o apreço do público e da crítica de especialidade pela forma cerebral com que atacava as suas performances em palco e no ecrã, a sua defesa incontestável dos direitos das mulheres e as colaborações ousadas com cineastas independentes em produções que, hoje, são colocadas no patamar de clássicos”, refere a organização.

Um dos filmes de Delphine Seyrig que vão ser exibidos na Cinemateca é o documentário Les Trois Portugaises, realizado com Carole Roussopoulos e Ioana Wieder, sobre as escritoras Maria Isabel Barreno, Maria Teresa Horta e Maria Velho da Costa. Mas há mais para descobrir.

Entre 8 e 21 de Outubro, prevêem-se mais de duas dezenas de ante-estreias no Cinema São Jorge, em Lisboa. No mesmo mês, mas de 14 a 18, estão também marcadas sessões em Almada, no Fórum Municipal Romeu Correia. A festa continua depois em Coimbra, no Teatro Académico Gil Vicente, de 21 a 24 de Outubro, e no Porto, no Teatro Rivoli e no Cine Trindade, de 26 de Outubro a 4 de Novembro.

Por fim, mas não menos importante, esta 21.ª edição traz uma novidade: a exibição de uma selecção de filmes através de plataforma VOD (video on demand), para que todos possam aproveitar a Festa sem prejuízo de quaisquer medidas de protecção e segurança.

