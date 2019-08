Festa do Cinema Francês regressa em Outubro para celebrar 20 anos

A Festa do Cinema Francês regressa em Outubro para a 20.ª edição. A abertura oficial está marcada para dia 3, no Cinema São Jorge, em Lisboa, antes de se espalhar por mais seis cidades até Novembro.

Duas décadas depois, a Festa do Cinema Francês é cada vez mais um evento incontornável para os amantes da 7.ª Arte e da cultura francesa. Este ano, celebra-se a cooperação cinematográfica franco-portuguesa, através do cinema, mas também de masterclasses. A abertura vai realizar-se a 3 de Outubro no Cinema São Jorge, em Lisboa, onde ficará até dia 13, em várias salas, antes de seguir para Almada, Setúbal, Coimbra, Porto, Portimão e Beja.

O cartaz deste ano, assinado pela ilustradora francesa Marie Dozan, remete para os recortes gráficos da calçada portuguesa, com cores vivas e uma imagem contemporânea, que “põem em cena uma projecção festiva e descontraída, celebrando o cinema de espírito livre e independente que foi sempre a marca da Festa do Cinema Francês”, lê-se em comunicado.

O Institut Français du Portugal afirma ainda em comunicado que “a programação deste ano [que será anunciada apenas em Setembro] afirma uma vez mais os critérios de qualidade e pluralidade com uma forte presença de realizadores e realizadoras, actores e actrizes como tem sido seu apanágio”.

Depois de acontecer na capital, a festa faz-se em Almada, de 9 a 13 de Outubro; Setúbal, de 4 a 7 de Outubro; Coimbra, de 15 a 19 de Outubro; Porto, de 22 a 27 de Outubro; Portimão, de 5 a 7 de Novembro; e Beja, de 5 a 8 de Novembro.

