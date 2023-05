Festa do Cinema regressa com bilhetes a metade do preço

Entre os dias 14 e 17 de Maio, o cinema estará em festa em cerca de 500 salas de todo o país. A Festa do Cinema está de volta e a partir de domingo pode ver e rever mais de 30 filmes a preços simpáticos.

A partir do próximo domingo e até quarta-feira, será possível assistir a dezenas de filmes por apenas 3,50€ em cerca de 500 salas de todo o país. A nova edição da Festa do Cinema dá a oportunidade de ver ou rever 38 filmes em exibição, do cinema nacional ao estrangeiro, a preço reduzido.

Entre os filmes seleccionados, encontra algumas longas-metragens que se destacaram na última cerimónia dos Óscares, como Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo, que levou sete estatuetas para casa, ou A Baleia, o filme que valeu um Óscar para Brendan Fraser (e outro pela sua caracterização). Mas a lista é diversa e inclui títulos como Guardiões da Galáxia: Volume 3, que encerra a trilogia da Marvel criada por James Gunn; ou Beau Tem Medo (2023), o mais recente filme de Ari Aster, co-produzido pela popular A24 e com Joaquim Phoenix no principal papel.

A produção nacional está representada por filmes como Mal Viver/ Viver Mal (2023), dois filmes que compõem o novo díptico de João Canijo (Mal Viver venceu o Urso de Prata Festival Internacional de Cinema de Berlim); e ainda por Nação Valente (2022), filme de Carlos Conceição que revisita o passado colonial português em Angola, premiado no Festival Internacional de Cinema de Locarno. O cinema de animação também faz parte do cardápio, com destaque para O Gato das Botas: O Último Desejo (2022) e Super Mario Bros – O Filme (2023).

A lista completa está disponível no site oficial da Festa do Cinema e os filmes podem ser vistos nas salas dos aderentes: Cinebox Cinemas, Cinema City, Castello Lopes Cinemas, Cinema Vida, Cinemas NOS, Cineplace e UCI. O desconto é válido para sessões 2D, não estando incluídos lugares VIP, filmes exibidos em 3D, IMAX, 4DX e ScreenX.

