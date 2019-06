Festa do Japão celebra cultura nipónica em Belém com actividades grátis

Portugal volta a dar a mão ao Japão para celebrar a amizade e cultura entre os dois países. A festa está marcada para 22 de Junho, no Jardim Vasco da Gama, em Belém. A entrada é livre.

Dar a conhecer a cultura japonesa é o grande objectivo desta iniciativa, inserida na programação das Festas de Lisboa e que se repete todos os anos desde 2011. O programa da Festa do Japão contempla actividades para todas as idades, desde espectáculos de dança tradicional japonesa a sessões de haiku, furoshiki e ikebana.

O evento arranca às 14.00 com demonstrações de artes marciais até às 15.30, seguindo-se uma apresentação de tambores, antes da cerimónia de abertura, às 16.15. Para quem quer mostrar verdadeira dedicação à cultura nipónica, o desfile de cosplay decorre das 16.45 às 17.10. À noite, mais precisamente a partir das 20.10, pode assistir à apresentação de tambores, com a presença especial do instrumentista Keita Kanazashi, conceituado músico de tambores japoneses, com várias apresentações a nível internacional, mas também às de shamisen (instrumento de cordas) e canto e de “bon-odori”, uma dança tradicional japonesa.

Pelo meio destas actividades, tome nota dos workshops que vão decorrer em simultâneo, como é o caso da técnica de ikebana (arranjos florais), às 14.00; origami (dobragens em papel), às 16.00; haiku (poesia japonesa), às 17.00; furoshiki (embrulhos em tecido), às 18.00; e jogo japonês “kingyo sukui” (apanha do peixinho dourado), às 19.00.

Jardim Vasco da Gama (Belém). Sáb 14.00-22.00. Entrada livre.

