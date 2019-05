Um mês de festa em Almada com concertos grátis de José Cid, Camané e Ana Malhoa

Mas há muito mais para ouvir. Os palcos vão distribuir-se por vários espaços do concelho e os concertos são de entrada livre. Com excepção de um.

Em Junho também Almada está em festa e o programa entra em competição directa com as Festas de Lisboa. A 1 de Junho, pelas 22.00, é Blaya que inaugura as Festas de Almada com um concerto no Campo de Futebol do Monte Caparica Atlético Clube. As noites de grandes concertos, sempre às dez da noite, continuam a 9 de Junho com a música de Salvador Sobral na Academia Almadense, onde irá continuar a apresentar o seu último álbum Paris, Lisboa. Este é o único concerto pago do programa (10€).

A 14 de Junho é a vez de Camané que dá um concerto mais intimista no Mercado das Torcatas e no dia seguinte o Campo de Jogos do Vale Cavala, na Charneca de Caparica, vai vibrar com o tropical urbano de Ana Malhoa que lançou recentemente o álbum Futura.

Nos últimos dias do mês, Almada recebe mais duas estrelas da música nacional: Cuca Roseta vai canta Luz no Passeio Ribeirinho da Trafaria e José Cid fecha o cartaz musical a 20 de Junho na Avenida 1º de Maio, Costa da Caparica.

Nem só de música vive o programa das Festas de Almada e pelo meio há espaço para outras artes de palco. A 7 de Junho Ivo Canelas vai ao Mercado das Torcatas com Todas as Coisas Maravilhosas, um espectáculo que cruza teatro imersivo com storytelling, e no mesmo espaço o comediante Diogo Batáguas diz Quero Lá Saber a 28 de Junho.

Conheça o programa completo aqui.

