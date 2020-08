Festa do Jazz regressa em Setembro com transmissão em directo

À 18.ª edição, o evento realiza-se pela primeira vez no Centro Cultural de Belém, com a programação a ser transmitida online.

Esta edição da Festa do Jazz, marcada para os dias 12 e 13 de Setembro, não terá público presencial, mas os concertos vão ser transmitidos em directo e ficar disponíveis gratuitamente nas plataformas da RTP Palco, juntamente com o resto da programação.

O evento arranca no dia 12, com o lançamento do Livro Festa do Jazz (17.00-17.40), que conta a história da festa “que, em muitos pontos, se confunde com a história contemporânea do jazz em Portugal e traça o perfil de alguns dos seus intervenientes”, lê-se em comunicado da organização. No dia seguinte, 13, destaca-se o debate “Portugal, Jazz e a questão racial” (16.30-17.40), com a participação do activista Mamadou Ba e das cantoras Maria João e Selma Uamusse. Mas há muito mais para ver e ouvir.

Durante dois dias, o Centro Cultural de Belém irá receber, no Pequeno Auditório, uma enorme variedade de artistas e propostas musicais, com actuações de nomes como João Barradas, Susana Santos Silva e Angélica Salvi, mas também uma homenagem a Bernardo Sassetti, com participação de João Mortágua (saxofone alto), João Pedro Coelho (piano), Carlos Barretto (contrabaixo) e Alexandre Frazão (bateria).

Destaca-se ainda o Encontro Nacional de Escolas, que permite que os jovens novos talentos do jazz nacional possam mostrar o seu trabalho. Não perca a oportunidade de os conhecer em primeira mão, das 17.40 às 18.00, das 18.40 às 19.00, das 19.40 às 20.00 (dias 12 e 13) e das 20.00 às 20.20 (dia 12).

Esta edição é gratuita, mas é possível apoiar os músicos de jazz portugueses através de uma contribuição para a recolha de donativos que a Festa do Jazz se está a preparar para promover através do site da Associação Sons da Lusofonia. O valor angariado irá reverter a 100% para o Fundo de Solidariedade com a Cultura, lançado pela Santa Casa, DGA, Audiogest e GEDIPE.

A programação completa deverá ficar disponível online em breve, mas se não quiser perder pitada o melhor é ficar atento à página de Facebook da Festa do Jazz.

