Festa do Livro regressa a Belém de 5 a 8 de Setembro

A Festa do Livro vai voltar a ocupar o Palácio de Belém durante quatro dias. A programação ainda não foi anunciada, mas já há datas: entre 5 e 8 de Setembro, vão estender-se nos jardins mais de 100 bancas. A entrada é, como habitualmente, gratuita.

O objectivo é celebrar os editores nacionais e os autores de língua portuguesa. É por isso que, na Festa do Livro, podem apenas participar editores e livreiros associados da APEL que apresentem livros de autores lusófonos de ficção e não ficção. As inscrições fecharam no passado dia 1 de Julho.

A agenda cultural para esta edição ainda não foi anunciada, mas o ano passado incluiu debates, concertos e sessões de cinema. Poderá ainda encontrar várias zonas de leitura e uma área de restauração.

Em paralelo, no Museu do Oriente, estará a decorrer a segunda edição da conferência internacional Book 2.0, que conta com intervenções do Presidente Marcelo Rebelo de Sousa.

Jardins do Palácio de Belém. 5-8 Set, Qui 18.00-22.00, Sex-Sáb 11.00-22.00 e Dom 11.00-21.00. Entrada livre

+ R. F. Kuang: “Quero encorajar os leitores a fazer perguntas”