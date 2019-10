Festa do Vinho e das Vindimas em Loures dura três dias e conta com Toy

Um dos maiores eventos culturais da região saloia está de volta a Bucelas, freguesia do concelho de Loures. O programa, que percorre as ruas da vila, contempla passeios, provas de vinho, degustações, concertos, exposições, actividades para toda a família e uma mostra vitivinícola e de produtos regionais.

A festa, que visa a preservação e a divulgação da identidade cultural da freguesia de Bucelas, associada à produção de vinho e a artes e ofícios relacionados com a vitivinicultura, arranca esta sexta-feira, 11 de Outubro, prolongando-se até domingo, dia 13. Além do desfile etnográfico, composto por mais de duas dezenas de carros alegóricos, poderá contar com animação de rua, um concerto de Toy e muitas visitas ao Museu do Vinho e da Vinha, onde poderá provar o vinho local, ver uma exposição ou pôr os miúdos a fazer uma série de actividades.

Durante três dias, a Câmara Municipal de Loures e a Junta de Freguesia de Bucelas vão estar a promover o vinho da região e a divulgar todo o processo de produção, desde a plantação da vinha nova até ao transporte das pipas e à comercialização do produto final. Mas há mais para além de provas vínicas e aulas informais sobre vitivinicultura.

No primeiro dia, 11 de Outubro, há animação de rua a partir das 19.30, seguindo-se um espectáculo de teatro, às 20.00, no Auditório Tomás Noivo; um concerto da Real Companhia, com Silvana Peres, às 22.00, e um baile às 23.30, no espaço envolvente ao Museu do Vinho e da Vinha, onde decorrerá uma visita guiada às 21.30.

No dia seguinte, 12 de Outubro, a festa começa mais cedo, pelas 10.30, com uma visita guiada a uma escavação arqueológica no museu e actividades para crianças. Mais tarde, pelas 12.00, a sala de provas abre portas para uma degustação do vinho de Bucelas. A partir das 14.00, poderá visitar livremente o Centro de Interpretação das Linhas de Torres, antes de mais uma visita guiada às 17.00. Às 15.00, às 16.00 e às 18.00, há também muita música, pela Banda Recreativa de Bucelas, vários ranchos de folclore e o Grupo Coral da Portela. Seguem-se mais actividades, entre as quais se destaca a sessão de cinema das 21.00, nas Caves Velhas, onde será exibido o documentário Setembro a Vida Inteira, da jornalista e escritora Ana Sofia Fonseca, que filma “um retrato do Portugal vitivinícola, que viaja pela intimidade das vinhas, das adegas e das almas”.

A festa termina a 13 de Outubro, com mais propostas no museu e três grandes destaques: o desfile etnográfico, a partir das 15.00, nas ruas de Bucelas; um concerto dos Petit Gatô, um trio de clarinete, acordeão e contrabaixo, que irá explorar vários estilos e sonoridades a partir das 18.00, e um concerto de Toy às 21.00.

Durante os três dias, estará também a decorrer uma mostra vitivinícola e de produtos regionais no Museu do Vinho e da Vinha, na sexta-feira, das 18.00 às 23.00, no sábado, das 14.00 às 23.00, e no domingo, das 12.00 às 20.00. Para os bons garfos, haverá ainda uma zona para comer com uma ementa diferente para cada dia e opções fixas, como bifanas no pão, fritadas e moelas, prego no pão, prego no prato com arroz e batata frita, arroz doce e mousse de chocolate.

Museu do Vinho e da Vinha e ruas de Bucelas. Sex a partir das 19.30 e Sáb-Dom a partir das 10.30. Entrada livre.

+ Os melhores bares de vinho em Lisboa