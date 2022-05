Festas de Oeiras regressam com Quim Barreiros, Tony Carreira e Ana Moura

Com o mês de Junho aí à porta, começam a surgir festas e arraiais pela cidade fora (e arredores). Agora foi a vez de Oeiras. Entre os dias 1 e 19 de Junho, vários locais do município recebem as Festas de Oeiras que incluem música, actividades desportivas e programação dedicada aos mais novos. O Jardim Municipal de Oeiras, o Parque Urbano de Miraflores e o Taguspark foram os locais escolhidos para receberem artistas como Tony Carreira, Agir, Ana Moura, Ana Bacalhau, Rui Veloso ou Quim Barreiros. A entrada é livre.

A primeira actuação é entregue a Agir, dia 3 de Junho, no Jardim Municipal de Oeiras. No dia seguinte, no mesmo palco, é a vez de se ouvir Anselmo Ralph. Dia 7, este jardim recebe um concerto de Tony Carreira. Dois dias depois, a 9, a música passa para o Parque Urbano de Miraflores com a actuação de Nena, onde também irá actuar Ana Bacalhau, logo no dia seguinte. A festa regressa ao Jardim Municipal de Oeiras, dia 13, com a animação prometida por Quim Barreiros. Dia 16, a programação muda-se para o Taguspark com Ana Moura. Seguem-se as actuações de Rui Veloso, dia 17, e Calema, dia 19. Todos os concertos acontecem às 22.00.

Além destes artistas, o palco das Festas de Oeiras recebe ainda os participantes do concurso Oeiras Band Sessions, a Orquestra Ligeira do Exército e a Banda Municipal de Oeiras, dias 11, 12 e 15 de Junho, respectivamente. A 18, acontece a Gala Oeiras Dance Academy.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Município de Oeiras (@municipiodeoeiras)

Durante os 19 dias de festa, há carrosséis e “divertimentos infantis”. De sexta a domingo, dias 3, 4 e 5, os mais novos podem ainda assistir ao MÓ – Festival de Marionetas de Oeiras que junta companhias de marionetas profissionais de Portugal, Bélgica, Brasil e Chile. Estes espectáculos de marionetas vão passar pelo Centro Histórico de Oeiras (Largo da Igreja), Recinto da Feira, Auditório Municipal Eunice Muñoz e Palácio do Egipto. Também no fim-de-semana, dias 4 e 5, a Marina de Oeiras transforma-se num Kids Playground com actividades como dança, vela, basquetebol, skate e atletismo.

A programação das Festas de Oeiras 2022 fica completa com dois eventos desportivos para atletas e amadores. O primeiro, “Mexa-se na Marginal”, arranca às 10.00, dia 5, na Avenida Marginal, entre Caxias e Oeiras. “Marginal à Noite” é o segundo evento desportivo e acontece dia 18, às 21.30.

Depois de dois anos de interregno devido à pandemia, as Festas de Oeiras estão de regresso com entrada livre e horário de funcionamento entre as 17.00 e as 00.00 de segunda a sexta-feira, já aos fins-de-semana e feriados a programação arranca às 12.00 e termina às 00.00.

Vários pontos do concelho de Oeiras. De 1 a 19 de Junho. Entrada livre.

