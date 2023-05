Festas secretas inspiradas no Burning Man estão de volta a Lisboa

Diplo é o cabeça de cartaz para a próxima It Is What It Is, que promete pôr a ferver um local ainda desconhecido da cidade, a 21 de Maio. A Time Out junta-se à festa.

As festas It Is What It Is já viajaram do Minho ao Algarve

As festas secretas que Lisboa viu nascer em 2021, em pequenos locais e para círculos fechados de convidados, estão umas crescidas. O número de festeiros aumentou, os metros quadrados alargaram-se, e até o nome se prepara para ficar mais comprido: It Is What It Is Powered by Time Out. Para dar continuidade a este crescimento, a Time Out junta-se aos organizadores Salim Carmali e Sandro Santos para a próxima festa, que vai acontecer a 21 de Maio em Lisboa. Onde? Ainda é segredo.

É assim desde o início. Os locais só são divulgados mais tarde. Na festa anterior, que decorreu na Estufa Fria, só se soube do destino quatro dias antes. Já é uma antecipação maior do que nos primeiros eventos da It Is What It Is, quando só se ficava a saber no próprio dia, por mensagem. O secretismo não foi um problema. Pelo contrário: estas festas tornaram-se um sucesso e já passaram por espaços como o Pátio da Galé, o Suspenso ou o Tamariz, e já viajaram do Minho ao Algarve ao longo de quase dois anos.

Mas nem tudo é segredo. O cartaz já é conhecido e tem como atractivo principal o DJ norte-americano Diplo, uma estrela das pistas de dança e das redes sociais (com 6,2 milhões de seguidores no Instagram). É a primeira vez que traz a Portugal os seus sets fluentes em miami bass, dirty south, hip-hop, trap, funk e pop. O alinhamento conta também com o haitiano Francis Mercier, fundador da Deep Root Records e misturador de house e afro music; com Nitefreak, produtor zimbabweano que está na na vanguarda do movimento Afro Progressivo (é provável que o tenha ouvido o seu remix de “My Africa”); e com o deep house de John Woods, DJ português que ainda recentemente actuou no Sónar Lisboa.

DR

Os comes e bebes também estão confirmados. Afinal, a festa ainda é longa: dura das 15.00 às 23.00. É verdade, desta vez a festa acontece sobretudo durante o dia. É o primeiro sunset It Is What It Is deste ano. A inspiração do Burning Man, o icónico festival libertário no deserto do Nevada, continua. E o dress code (obrigatório) vai ser disso a primeira e mais visível manifestação: animal. Os bilhetes custam 35€, 40€, 45€ ou 50€, dependendo da data em que são adquiridos.

+ Vamos passar a Primavera ao balcão: está nas bancas a Time Out Lisboa

+ A invisibilidade dos empreendedores negros no novo Lisbon by Time Out