Festival Amadora Jazz: John Scofield actua pela primeira vez em Portugal

O festival organizado pela Câmara Municipal da Amadora e a associação Jazz ao Centro Clube (JACC) regressa para uma nova edição, de 11 a 14 de Maio. Os concertos acontecem nos Recreios da Amadora, no Cineteatro D. João V e no Auditório de Alfornelos.

Para o arranque desta edição, a 11 de Maio, sobe ao palco dos Recreios da Amadora o saxofonista Ricardo Toscano. O concerto acontece às 21.00 e o bilhete tem o custo de 10€.

Já no segundo dia desta 11.ª edição, o Festival Amadora Jazz recebe, pela primeira vez em território nacional, o guitarrista John Scofield. O espetáculo arranca às 21.00 nos Recreios da Amadora e o bilhete tem o custo de 20€. Segue-se o concerto de Luke Stewart “Silt Trio”, às 23.00, com entrada livre.

A 13 de Maio, é a vez de Eugénia Contente e Trio subirem ao palco do Teatro Passagem de Nível. A performance tem hora marcada às 18.00, com entrada a 5€. Ainda no mesmo dia, o Amadora Jazz mostra o novo disco de Maria João & Carlos Bica, com o concerto da dupla nos Recreios da Amadora, às 21.00. O bilhete custa 15€.

A orquestra GeraJazz encerra o festival, com espectáculo marcado às 17.00 e com entrada livre.

Amadora. 11-24 Mai, vários Horários. Bilhetes disponíveis na Ticketline

