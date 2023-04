Le freak, c'est chic! Musical de Jean Paul Gaultier estreia em Portugal

O espectáculo de música, moda e dança conta a história do mestre da alta-costura. Sobe ao palco do Sagres Campo Pequeno de 8 a 12 de Novembro.

Aos 70 anos de idade, Jean Paul Gaultier tem o seu nome inscrito no Olimpo da alta-costura francesa. Nos frenéticos anos 80, o criador de moda irrompeu com um estilo transgressor que lhe valeu o rótulo de eterno enfant terrible. O espectáculo musical que retrata a vida e a carreira de Gaultier tem agora estreia anunciada em Portugal. Sobe ao palco do Sagres Campo Pequeno entre os dias 8 e 12 de Novembro e segue para o Porto, na Super Bock Arena, entre os dias 16 e 19 do mesmo mês.

Jean Paul Gaultier – Fashion Freak Show é um espectáculo composto por música, dança e moda, onde o guarda-roupa inclui algumas das peças mais icónicas do designer, incluindo o marcante corpete cónico desenhado para a Blond Ambition World Tour de Madonna, em 1990, mas também criações pensadas especificamente para esta produção.

Os cenários são compostos por elementos de multimédia e efeitos visuais, preparados para recriar os dramáticos desfiles, entre os mais aguardados da Semana da Moda de Paris. Da infância à alta-costura, a narrativa reconstitui os passos do mestre couturier. “Este espectáculo é um convite ao sonho, à concretização dos sonhos. Eu tive essa sorte e quis partilhar a minha história, para mostrar que, quem quer que sejamos, as portas estão abertas”, referiu Jean Paul Gaultier em comunicado.

Madonna (que curiosamente actua dias antes na Altice Arena) não é a única estrela a fazer parte do entorno de Gaultier. Ao longo de 50 anos de carreira, o criador deixou-se inspirar por nomes como Pedro Almodóvar, Luc Besson, Mylène Farmer ou Régine Chopinot.

Escusado será dizer que a música é uma peça fundamental do espectáculo – tem o dedo de Nile Rodgers e visita ritmos como o pop, o disco e o funk. A dar-lhes movimento estará um elenco composto por actores, bailarinos e acrobatas, numa produção que se adivinha exuberante e que conta com o próprio Gaultier no papel de autor, director e figurinista.

Depois da estreia mundial em Paris, em 2019, e de uma temporada em Londres, Jean Paul Gaultier – Fashion Freak Show parte numa digressão mundial que já passou também pelo Japão e pela Alemanha. Os bilhetes já estão à venda (20€-90€) e incluem lugares bastante limitados nas chamadas cabaret tables. Esses custam 300€ por pessoa.

Campo Pequeno. 8-12 Nov 21.00 (dias 11 e 12 com sessões também às 16.00). 20€-300€

