Festival Amadora Jazz regressa em Março com artistas internacionais

A inclusão de artistas internacionais é a principal novidade deste ano. O pianista Marc Copland, reconhecido pelas inovações harmónicas e pela polifonia rítmica, actua no fecho do festival, nos Recreios da Amadora.

Para além do habitual destaque de “figuras cimeiras do jazz nacional”, a 9.ª edição do Amadora Jazz – a decorrer de 7 a 9 de Março – conta com o trio de Marc Copland, composto pelo contrabaixista Drew Gress e o baterista Joey Baron.

A abertura do festival está marcada para 7 de Março, pelas 21.30, nos Recreios da Amadora. O trio TGB, formado por Sérgio Carolino na tuba, Mário Delgado na guitarra e Alexandre Frazão na bateria, irá apresentar o novo trabalho discográfico, lançado em Janeiro, o álbum III.

No dia seguinte, 8 de Março, sobe ao mesmo palco, à mesma hora, o Lisbon Underground Music Ensemble, liderado pelo compositor e pianista Marco Barros. O projecto, cujo primeiro disco foi lançado em 2010, reúne mais de dez instrumentistas, incluindo veteranos de jazz e música erudita em Portugal, como José Menezes.

Para o último dia do festival, 9 de Março, estão marcados dois concertos. Às 17.00, o Cineteatro Dom João V, na Damaia, acolhe o GeraJazz, com direcção artística do maestro e professor Eduardo Lála. Nascido de uma parceria entre a Orquestra Geração e a Escola de Jazz do Hot Clube, o grupo trabalha um repertório que passa tanto pela tradição popular afro-americana e o jazz modal de Herbie Hancock, como pelo swing do funk soul de Jaco Pastorius e Nina Simone. A entrada é gratuita, mediante levantamento do ingresso e limitada à lotação da sala.

O Amadora Jazz encerra às 21.30, nos Recreios da Amadora, com três figuras do jazz contemporâneo, a começar desde logo por Marc Copland, cuja carreira se estende por cinco décadas, primeiro enquanto saxofonista, depois no piano.

Os bilhetes para os concertos nos Recreios da Amadora custam entre 7€ (7 e 8 de Março) e 10€ (9 de Março).

