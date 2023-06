Festival ao Largo arranca a 6 de Julho com a Companhia Nacional de Bailado

As primeiras três noites de festival no Largo de São Carlos têm a dança contemporânea como principal atracção. O programa é gratuito e estende-se até 27 de Julho.

Arranca a 6 de Julho mais uma edição do Festival ao Largo, no Largo de São Carlos, em pleno Chiado. Os serões quentes, tão característicos do Verão lisboeta, voltam a ganhar banda sonora, desta vez com as primeiras três noites (22.00) a serem protagonizadas pela Companhia Nacional de Bailado. O programa é composto por duas peças contemporâneas, apresentadas em jeito de despedida de mais uma temporada da companhia. Symphony of Sorrows, do coreógrafo e primeiro bailarino Miguel Ramalho, é o primeiro espectáculo a subir ao palco. Segue-se Cantata, do italiano Mauro Bigonzetti.

Terça-feira, dia 11 de Julho, chega a primeira apresentação ao vivo do projecto educativo LABoratório ÓPERA 1 – Uma experiência em São Carlos. Um concerto que vai da música barroca a êxitos do cinema, interpretados por alunos de sete escolas de ensino especializado da música de todo o país, entre canto, coro e orquestra. No dia seguinte, 12 de Julho, sobe ao palco Lisbon-Kabul: Music Itineraries of Wonder, projecto que integra jovens músicos afegãos.

A Orquestra Sinfónica Portuguesa actua a 14 e 15 de Julho, dirigida pelo maestro Antonio Pirolli e acompanhada pelo Coro do Teatro Nacional de São Carlos. O concerto será dedicado à obra do compositor norte-americano George Gershwin. A orquestra regressa nos dias 21 e 22 de Julho para um espectáculo que assinala os seus 30 anos de existência.

Mas antes disso, ainda a 17 de Julho, a orquestra de cordas As Damas de São Carlos chama para si todas as atenções ao trazerem o tango para o Largo de São Carlos. Os argentinos Astor Piazzolla Carlos Gardel e o uruguaio Gerardo Matos Rodríguez estarão em destaque no repertório.

No dia 18 de Julho, a proposta é uma viagem pelas décadas de 30, 40 e 50 do século XX, através de temas eternizados por divas como Edith Piaf e Marlene Dietrich e pelo compositor Kurt Weil. O concerto conta com a Orquestra Sinfónica do Conservatório Regional de Artes do Montijo, com direcção de Ceciliu Isfan e participação da solista Cátia Moreso. Um dia depois, é a vez da Banda da Guarda Nacional Republicana, num concerto que se anuncia como especial.

Os últimos dias desta 15.ª edição ficam por conta da plataforma Território, cuja missão é contribuir para o início de carreira de jovens bailarinos de todo o país. Serão apresentadas duas peças – Sad Case, com coreografia da dupla Sol León e Paul Lightfoot, além de uma nova criação de Douglas Lee.

Largo de São Carlos (Chiado). Dias 6, 7, 8, 26 e 27 Jul 22.00 e 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 21 e 22 Jul 21.30. Entrada livre

