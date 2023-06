Lisboa Criola e Dino D’Santiago aquecem a Gulbenkian a partir de 23 de Junho

Durante três fins-de-semana e com mais de 30 concertos gratuitos, o Jardim de Verão arranca já no final de Junho. As sonoridades africanas voltam a destacar-se no cartaz.

É um dos pontos altos do Verão lisboeta. A partir de 23 de Junho e durante três fins-de-semana, o Jardim de Verão da Gulbenkian convida a cidade para mais de 30 concertos e DJ sets gratuitos, distribuídos por três palcos montados nos jardins da fundação. À semelhança do ano passado, a curadoria musical está a cargo de Dino D'Santiago e do projecto Lisboa Crioula.

As sonoridades e influências musicais africanas têm, por isso, regresso marcado aos palcos instalados no Jardim das Ondas, no Sítio da Oliveira e no Anfiteatro ao Ar Livre – "música que nasce nas periferias da Grande Lisboa e traz consigo sons, histórias, memórias de artistas das mais diversas origens, proveniências e ascendências: de Luanda a Bissau, de Brasília à Cidade da Praia e ao Mindelo", como se lê no comunicado enviado esta terça-feira.

"Um jardim de sotaques carregados, mas onde ninguém se sentirá estrangeiro", assinala Dino D'Santiago. De 23 a 25 de Junho, o primeiro fim-de-semana de música nos jardins, o final de tarde reserva Gabe x Raissa em concerto, mas também DJ sets de Umafricana, Berlok (ambos residentes desta edição) e Nigga Fox, entre outros. O dia seguinte, sábado, termina ao som de Afrokillerz. Já a agenda de domingo 25 inclui um concerto de Eneida Marta, que mistura afrobeat com música tradicional da Guiné.

A viagem prolonga-se por mais dois fins-de-semana, sobrevoando géneros tão distintos como o r&b, pop, soul, jazz, afrobeat, afro-house, hip-hop ou fado. Na sexta-feira, 30 de Junho, há concertos de David Cruz x João Pina e de Boa Ferreira, com DJ Lycox a fechar o dia. Na véspera, dá-se folga à pista de dança para receber a filósofa política e activista brasileira Djamila Ribeiro, numa conversa moderada por Cláudia Semedo, às 18.30.

Mas a festa segue e no dia 1 de Julho é a vez de Soraia Morais se juntar a Savary em concerto, logo pelas 17.00. Ive Greice dá música ao Jardim das Ondas. Às 20.00, Shaka Lion contagia a Gulbenkian com um cocktail de dub, hip-hop, reggae e funk. Nesse domingo, Mário Marta, Hilar e DJ Satélite juntam-se aos residentes do Jardim de Verão.

No fim-de-semana seguinte, o último do festival, as sonoridades brasileiras de Vinicius Terra, o fado de Maria Emília e a batida dos Studio Bros marcam o ritmo do jardim, logo na sexta-feira. Sábado, 8 de Julho, é a vez de Matay e Jonathan Ferr subirem ao palco, num dia que acaba ao som de DJ Stá. O encerramento está marcado para domingo, 9 de Julho, dia em que a fundação recebe Jota.pê e Aline Frazão em dois concertos ao final da tarde. O Jardim de Verão despede-se da Gulbenkian com DJ Marfox, que começa a tocar às 20.00.

Além da música, o programa inclui workshops de arte plástica para os mais pequenos. Há ainda um convite reforçado para visitar as exposições temporárias da Gulbenkian durante os dias em que decorre o festival – a entrada será gratuita e o horário estendido até às 21.00.

Jardim Gulbenkian. 23-25 Jun, 30 Jun-2 Jul, 7 Jul-9 Jul. 17.00-21.00. Entrada livre

+ Gulbenkian homenageia Paula Rego e expõe duas obras pela primeira vez

+ Há Bairro em Festa em Junho, entre o Intendente, Anjos e Arroios