Há Bairro em Festa em Junho, entre o Intendente, Anjos e Arroios

O Largo do Intendente, o Quartel do Largo do Cabeço de Bola e o Campo dos Mártires da Pátria vão acolher o festival, de 22 a 25 de Junho.

O festival Bairro em Festa está de volta, de 22 a 25 de Junho, com programação de entrada livre no Largo do Intendente, no Quartel do Largo do Cabeço de Bola e no Campo dos Mártires da Pátria. Ao longo de quatro dias, haverá concertos, espectáculos, cinema, exposições, ateliers, feiras e debates.

O programa completo ainda não está disponível, mas já são conhecidos alguns destaques, como os concertos de artistas como Pedro Branco, Carlos Barreto e João Sousa; as sessões de cinema black queer com filmes como True Colors & Velveteen, do realizador David J. Amado; a noite Doc no Bairro, promovida pelo Doclisboa; ou a exposição-instalação “Museu do Assombramento”, com curadoria de Raquel Castro e fotografias de Vitorino Coragem, numa criação colectiva que entre imagem, texto e som retrata o passado e o presente do Quartel do Largo do Cabeço de Bola, um espaço prestes a desaparecer como existe hoje e que o festival escolhe assim memorializar.

Se quiser participar como voluntário, as inscrições estão abertas até 11 de Junho, através de um formulário online.

Largo do Intendente, Quartel do Largo do Cabeço de Bola e Campo dos Mártires da Pátria. 22-25 Jun. Entrada livre

