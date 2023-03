Festival Contacto chama fãs de ficção especulativa a Marvila

É com o Contacto que as histórias de ficção especulativa saltam das páginas para a realidade. O festival literário, que este ano acontece entre 29 e 30 de Abril, não só quer ser palco para criadores portugueses dentro de géneros como ficção científica, fantasia e terror, como faz questão de continuar a homenagear universos ficcionais de fama mundial, como o construído por Tolkien na trilogia O Senhor dos Anéis. Com entrada livre, na Biblioteca de Marvila, a programação inclui desde conversas a lançamentos de livros, passando por exposições, oficinas e até uma mostra de curtas.

O calendário de actividades ainda está em actualização, mas já há várias confirmações. No primeiro dia, a 29, começa-se pelas 10.30, com “Histórias cheias de pedalada”. Já a primeira conversa está marcada para as 13.30 e é sobre “Como meter a próxima geração a ler?”. Segue-se uma mostra de curtas, promovida pela Produções Nocturnus, e mais conversas. Às 15.30, Madalena Santos (Terras de Corza) e Filipe Faria (A Alvorada dos Deuses) juntam-se para uma discussão sobre o que faz uma história reverberar pelo tempo. Às 16.30, Catarina Costa (Periferia) e Mafalda Santos (Do Outro Lado) falam de realidades distópicas. E às 17.30 é a vez da fantasia na banda desenhada, numa mesa redonda com André Morgado, Luís Louro e Manuel Morgado. Antes, celebram-se os dez anos da editora Divergência, com a apresentação da antologia Uma Década de Divergência, com contos de autores como Diana Pinguicha, João Ventura, Nuno Ferreira, Pedro Cipriano e Pedro Coelho.

No dia seguinte, 30 de Abril, o festival arranca mais cedo, pelas 10.30, com uma sessão para todas as crianças fãs da série A Bruxa Matilde, de Patrícia Furtado. Mas o grande destaque é a sessão evocativa de António António Macedo, um dos raros realizadores portugueses que se dedicou ao universo do fantástico. Para o homenagear, juntam-se numa mesa redonda nomes como Luís Filipe Silva (Terrarium e A Galxmente), João Monteiro (realizador do documentário Nos Interstícios da Realidade, o Cinema de António de Macedo e organizador do MOTELX) e Pedro Cipriano (fundador da editora Divergência e do Prémio António de Macedo). Se preferir, há ainda apresentações e conversas sobre os universos fantásticos de Pedro Potier, literatura indie, mundos fantásticos e RPGs em Portugal; bem como o lançamento de Aura Escarlate, o mais recente livro de Francisco Ramalheira, autor d’As Crónicas dos Cinco Reinos; e um quizz para todos os fãs de Tolkien.

Durante os dois dias, poderá ainda contar com uma Feira do Livro, uma Feira do Artista e a oportunidade de se sentar à mesa para viagens através de diferentes jogos de tabuleiros. As actividades são todas gratuitas, mas quem quiser contribuir e, ao mesmo tempo, libertar espaço nas estantes, pode levar livros de ficção especulativa em boas condições, mesmo que em segunda mão.

Biblioteca de Marvila. 29-30 Abr, Sáb-Dom 10.30-18.30. Entrada livre

+ Descubra estes onze filmes fantásticos e de terror que ganharam Óscares

+ Como Lisboa está a combater a crise da habitação, no novo Lisbon by Time Out