Festival Corpo regressa a Sintra com 3000 bailarinos de todo o mundo

A 13.ª edição do Festival Corpo – Encontro Internacional de Dança decorre nos dias 29 e 30 de Abril, online, através do canal de Twitch do Ai! a Dança, e presencialmente, na Quinta da Ribafria, em Sintra. A programação, que confirma a participação de 3000 bailarinos nacionais e internacionais, inclui ainda várias actividades para toda a família, desde shiatsu para pais e filhos a sessões de leitura para crianças.

“Esta edição teve ainda uma adesão mais efervescente do que nos anos passados, em termos de estruturas artísticas, escolas, academias e companhias. Talvez se deva à necessidade de vivermos cada vez mais a cultura e de nos reunirmos à volta dela, em festa e partilha”, adianta a criadora do festival, coreógrafa e bailarina Lucília Bahleixo.

O Festival Corpo – Encontro Internacional de Dança teve a sua primeira edição em 2012 e é sempre realizado no fim-de-semana mais próximo ao Dia Mundial da Dança, que se celebra a 29 de Abril. Este ano, o evento arranca precisamente nesse sábado, pelas 10.15, com a palestra “A Dança no Mundo” (online e presencial), que conta com um painel de especialistas da dança de Portugal, Brasil, Angola, Moçambique e Cuba.

Entre a programação, que deverá ficar disponível para consulta online durante o mês de Abril, contam-se desde actuações até à exposição de várias obras de artistas plásticos, passando por workshops e oficinas para as famílias. Além do espectáculo previsto para o segundo dia, 30 de Abril, entre as 10.30 e as 12.00, destacam-se as actividades marcadas na biblioteca do Palácio Quinta da Ribafria, nomeadamente shiatsu para pais e filhos (29 Abr, Sáb 10.15-11.15) e a hora do conto (30 Abr, Dom 10.15-11.15).

A entrada em todas os eventos é gratuita, assim como o acesso ao estacionamento. No caso do estacionamento da Quinta da Ribafria ficar esgotado, a produção oferece um serviço de transfer gratuito de vários pontos de Sintra para a Quinta da Ribafria, e, depois, da quinta para a vila.

Online (a partir de qualquer lugar do mundo) e na Quinta da Ribafria (Sintra). 29-30 Abr, vários horários. Grátis

