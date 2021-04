Festival Corpo regressa com programação online e gratuita

Dois dias, quatro espectáculos e muitas outras surpresas. De acesso gratuito, a partir de qualquer lugar do mundo, o Festival Corpo está de volta, com edição em streaming.

A décima edição do Festival Corpo – Encontro Internacional de Dança arranca nos próximos dias 1 e 2 de Maio, em várias plataformas virtuais de acesso livre. A programação, que inclui quatro espectáculos com mais de 100 performances, conta com a participação de dezenas de estruturas profissionais e academias de dança portuguesas, mas também de companhias e profissionais do Brasil, Espanha, Índia, Suécia, Irlanda, Cuba e Havai.

“Acreditamos que eventos desta envergadura beneficiam a dança enquanto expressão artística e, acima de tudo, a carreira dos profissionais das artes do espectáculo, tanto nacionais como internacionais”, lê-se em comunicado do Ai!aDança, que promove o festival no início de Maio, mas também um espectáculo em streaming para ver já no Dia Mundial da Dança, 29 de Abril, a partir das 22.00, no canal de Twitch.

O Festival Corpo arranca no sábado, 1 de Maio, às 11.00, com um espectáculo do quinto, sexto, sétimo, oitavo e nono ano da Academia de Ensino Articulado Ai!aDança. Mais tarde, a partir das 15.00, decorrerá o segundo espectáculo, desta vez com 40 performances de profissionais de Portugal, Índia, Brasil e Irlanda. Já no domingo, dia 2, o programa começa pelas 11.00, com uma palestra do coreógrafo António Laginha sobre a “História do Bailado em Portugal”. Entre as 15.00 e as 19.00, haverá mais 40 performances para ver, de Portugal, Suécia, Espanha, Brasil, Cuba e Havai.

Para não perder pitada, bastará estar atento à página de Facebook do Ai!aDança, que lançará ainda um videoclipe de comemoração do Dia Mundial da Dança.

