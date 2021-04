Celebre o Dia Mundial da Dança com esta maratona de actividades online

Aulas de dança, filmes e conversas: as actividades são todas gratuitas e convidam a desconfinar o corpo, mesmo sem sair do sítio.

O projecto artístico Vo’Arte, que promove a CiM – Companhia de Dança desde 2007, resolveu celebrar o Dia Mundial da Dança, que se assinala todos os anos a 29 de Abril, com um dia inteiro de actividades online. Desde aulas para todas as idades até à exibição de filmes, todas as propostas são gratuitas.

A iniciativa arranca às 09.30 com uma aula de yoga, seguindo-se quatro sessões de dança para diferentes públicos, entre as 11.00 e as 19.30. De entrada livre, realizam-se através da plataforma Zoom, mas requerem inscrição prévia, nos respectivos formulários online, que pode encontrar aqui.

Entre as várias propostas, destaca-se, por exemplo, a aula “Dançar para o Escuro” (15.30-16.30), adaptada para pessoas com deficiência visual. E todas contam com interpretação em Língua Gestual Portuguesa.

A programação inclui ainda a exibição de filmes e performances, a partir das 13.00 e em directo do Facebook da CiM – Companhia de Dança, que promove a criação, produção e formação artística de profissionais com e sem deficiência. Mais tarde, pelas 21.00, poderá assistir ao lançamento de Amor e Silêncio, um livro de poesia do bailarino Jorge Granadas.

O Dia Mundial da Dança foi criado em 1982 pelo Comité Internacional da Dança da UNESCO, que escolheu o dia do nascimento do bailarino e professor Jean-Georges Noverre, que se destaca na história da dança por ter escrito um conjunto de cartas sobre o ballet da sua época.

