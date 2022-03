Festival de Balonismo de Coruche regressa nos primeiros dias de Abril

O Flutuar – Festival de Balonismo de Coruche está prestes a regressar à lezíria ribatejana para a sua 5.ª edição, que se realiza no recinto municipal do Parque de Mercados e Feiras entre 1 e 3 de Abril. A Windpassenger, responsável pela organização da iniciativa, volta a destacar a presença de “o maior balão de ar quente do mundo a voar comercialmente”, com mais de 40 metros de altura e capacidade para transportar até 34 pessoas. Do programa constam ainda batismos de voo em balões estáticos, que oferecem a oportunidade de viver a experiência gratuitamente.

O evento começa a 1 de Abril, pelas 07.00, com sessões de voo livre previstas para acontecer entre as 07.30 e as 08.00. O público vai poder assistir fora do recinto, que só abre a partir das 17.00. Para celebrar as tradições da região, há também um Mercado de Artesanato e Produtos Locais, com foco na gastronomia tradicional de Coruche, que é possível visitar todos os dias do festival (Sex 17.00-23.00, Sáb 10.00-23.00 e Dom 10.00-19.00).

A agenda prevê também actividades de animação gratuita para toda a família, desde air bungee (M/4) até uma parede de escalada insuflável (M/6), passando por um touro mecânico, carros a pedais de um e dois lugares e um atelier de papagaios de papel para todas as idades. Estão ainda programados voos livres, baptismos de voo, vários espectáculos de música e dança, um passeio de BTT e o já famoso Night Glow, um espectáculo de luz e música electrónica.

Se preferir andar em terra a subir aos céus, vai gostar de saber que a segunda concentração Vintage On Wheels ocorre no mesmo local nos dias 2 e 3 de Abril. No sábado, o evento é dedicado aos automóveis clássicos. No domingo, é a vez das vespas clássicas. E o público pode, mais uma vez, habilitar-se a ganhar uma viagem para duas pessoas. Basta votar no seu clássico preferido.

Para mais informações, é possível consultar online a programação completa do festival, que no dia 2 de Abril é transmitido em directo na RTP1, no programa de televisão Aqui Portugal, entre as 11.00 e as 13.00 e as 15.00 e as 19.00. Assistir aos voos de balão de ar quente é gratuito, assim como a participação em muitas das actividades, embora o acesso possa estar sujeito a inscrição no local.

Parque de Mercados e Feiras de Coruche. De 1 a 3 de Abril. Sex 07.00-01.00, Sáb 07.30-00.00 e Dom 07.30-19.00. Entrada livre.

+ No sábado, mova-se pela natureza e desligue as luzes à Hora do Planeta

+ Leia já, grátis, a edição digital da revista Time Out Portugal desta semana