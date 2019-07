Festival de cerveja artesanal chega aos Anjos com provas, debates e workshops

Se achava que já tinha visto de tudo acontecer no Anjos70, há uma novidade na agenda e que vai regar o Regueirão a cerveja artesanal. O Anjos Beer Fest acontece a 17 e 18 de Agosto com provas de cerveja de pequenos produtores, debates, palestras, workshops, comida e muita música.

O Núcleo Criativo do Regueirão, em parceria com a Associação Portuguesa de Cervejeiros, quer dar voz e exposição a pequenos produtores e cervejeiras emergentes. Ao longo dos dois dias de festival pode provar cervejas da Amo Brewery, João Bagina, Beertech Happy Brew, Cerveja Rafeira, Gallas, Esperança, Trindade e Loba – todas com selo 100% português.

Neste universo cervejeiro as mulheres não se escondem e têm uma agenda especial programada: há debates, palestras e workshops sobre a presença feminina na indústria cervejeira em Portugal. Margaret Orlowski, da AMO Brewery, explica como fazer cerveja em casa; Filipa Oh representa a Liberty Bottle Shop, com referências dos cervejeiros artesanais a nível nacional; e Filipa Santos, beer sommelier, que se junta a todas as outras para entrarem em debate. Beatriz Rocha, também beer sommelier, fará uma prova de cervejas comentada.

Bruno Aquino, co-autor do livro Uma Viagem Pelo Mundo da Cerveja Artesanal Portuguesa, estará no festival para falar sobre a sua experiência no mundo cervejeiro.

No meio de tanto levantamento de copo, não se esqueça de se alimentar pelo meio – há várias bancas de comida disponíveis –, e muita música à mistura. Como é habitual para estes lados, haverá também tatuadores para quem queira marcar a pele permanentemente.

O Anjos Beer Fest acontece entre as 15.00 e a 00.00, no sábado, e entre as 15.00 e as 22.00, sendo que o bilhete custa 3€ e dá direito ao copo para provar a cerveja.

Regueirão dos Anjos, 70. Sáb 15.00-00.00, Dom 15.00-22.00. 3€ (com copo).

