Festival de chocolate adoça o Natal de Carnide

A feira mais doce de Carnide está de volta para a sua terceira edição. O certame, a acontecer até domingo, dia 9, volta a ter lugar no Jardim da Luz para, mais uma vez, apresentar ao público iguarias de fazer crescer água na boca.

Entre crepes, fontes de chocolate, bombons, frutos secos cobertos, bebidas quentes ou churros, o difícil vai ser resistir a este éden de cacau. E se todo este chocolate não bastasse, estarão ainda presentes expositores de doçaria tradicional portuguesa com pastéis de tentúgal, fogaças e folares. Mas, se é daqueles que ainda não está pronto para os excessos calóricos da época que se avizinha, fique a saber que haverá também no recinto algumas bancas de artesanato nacional.

O evento de entrada acontece entre as 10.00 e a meia noite.

O Festival do Chocolate e Doçaria é organizado pela Junta de Freguesia em parceria com a RZ Eventos e está inserido no programa de celebrações natalícias de Carnide, que incluirá no sábado, dia 8 um concerto de Natal com o grupo Saint Dominics Gospel Choir, às 21.30 na Igreja da Luz.

Edição de Cláudia Lima Carvalho

