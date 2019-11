Festival de comédia luso-brasileiro promete gargalhadas no Casino Estoril

Entre 5 e 6 de Dezembro, o Casino Estoril recebe a segunda edição do Festival Luso-Brasileiro de Comédia. António Raminhos, Fernando Rocha, Cláudio Torres Gonzaga e Leone Vieira são alguns dos nomes anunciados.

Alguns chegam do outro lado do atlântico, outros são caras conhecidas de cá. Uma coisa é certa, nos dias 5 e 6 de Dezembro, humoristas e comediantes portugueses e brasileiros prometem animar o Casino Estoril, na segunda edição do Festival Luso-Brasileiro de Comédia.

No primeiro dia, as hostes ficam a cargo do humorista brasileiro Cláudio Torres Gonzaga, que irá receber Joana Gama e Rita Camarneiro, conhecidas como Banana Papaia, projecto que integra o Maluco Beleza de Rui Unas, e também Bruna Louise, comediante brasileira de Curitiba. Mónica Vale de Gato, repórter do programa “5 para a Meia-noite”, a actriz e comediante brasileira Abbadhia Vieira e o comediante Miguel Lambertini completam o cartaz que conta ainda com o humorista Fernando Rocha a partilhar o palco com Rodrigo Marques.

No segundo dia, António Raminhos recebe o humorista brasileiro Diogo Portugal. Hugo Rosa, antigo concorrente do programa “Got Talent”, mais conhecido simplesmente como “o gajo dos cartazes”, também estará presente, assim como Leone Vieira, comediante carioca, e Pedro Luzindro, humorista e apresentador no Canal Q. No final das duas noites, todos os comediantes sobem ao palco, sob o comando de Joana Gama e Hugo Rosa.

Os bilhetes para o festival já estão à venda nos locais habituais e na Ticketline e custam 22€. As sessões começam às 21:30.

Festival Luso-Brasileiro de Comédia, Casino Estoril (Estoril), 5 e 6 de Dezembro, 21.30 (22€).

+ O que os Monty Python mudaram no humor