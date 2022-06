Festival de Francesinhas invade o Seixal durante dez dias

Se continua a achar que as boas francesinhas estão todas no Porto, vai gostar de saber que a 2.ª edição do Festival de Francesinhas à Moda do Porto arranca já esta sexta-feira, 3 de Junho, na zona ribeirinha de Amora, no Seixal. E sim, conta com restaurantes da especialidade, todos portuenses.

“O concelho do Seixal torna-se, desta forma, na capital das francesinhas. Iniciativas como esta fomentam o crescimento do turismo e consequentemente da economia, pelo que são muito bem‑vindas ao concelho”, afirma o presidente da Câmara Municipal do Seixal, Joaquim Santos.

Entre os restaurantes aderentes, conte com o Alfândega Douro, conhecido pelas suas francesinhas em forno a lenha; o Alicantina, que serve francesinhas no Porto há mais de três décadas e abriu recentemente um novo restaurante na Madeira; a Taberna Portuense; e o I Love Eat Francesinhas.

Seixal. Seg-Sex 12.00-15.00 e 19.00-23.00, Sáb-Dom 12.00-23.00. Entrada livre.

+ Onze sítios para comer francesinhas em Lisboa

+ Leia já, grátis, a última edição da Time Out Portugal