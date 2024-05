Festival de jazz ocupa fim-de-semana no Palácio Baldaya (e é grátis)

Está a chegar mais uma edição do Junta-te ao Jazz. O festival de música realiza-se de 24 a 26 de Maio, nos jardins do Palácio Baldaya, em Benfica. Além do músico residente, Abel Zambujo, Club Makumba, Sarah Hadjer, Jane Monheit, Anibal Zola, Juju Gomes e Chano Dominguez Trio compõem o cartaz.

Na sexta-feira, 24 de Maio, o palco é do Club Makumba, a partir das 16.00. Tó Trips (ex-Dead Combo), João Doce, Gonçalo Prazeres e Gonçalo Leonardo fazem música para dançar como acto de resistência, numa combustão de rock, jazz e outras músicas à volta do Mediterrâneo, e o seu último álbum, Sulitânia Beat, foi lançado em Fevereiro deste ano.

Já no sábado, dia 25, a festa começa à mesma hora, pelas 16.00, com Sarah Hadjer, à qual se segue a cantora norte-americana Jane Monheit e Aníbal Zola, que se destaca pelo seu projecto de canções em português acompanhadas pelo contrabaixo.

No domingo, dia 26, Juju Gomes abre as hostilidades às 16.00, antes do concerto do Chano Dominguez Trio, às 18.00.

Organizada pela Junta de Freguesia de Benfica, a iniciativa é de entrada livre. Basta aparecer e aproveitar o tempo e a festa.

Jardins do Palácio Baldaya. 24-26 Mai, Sex-Dom 16.00. Entrada livre

