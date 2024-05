Festival de músicas do mundo volta ao Seixal para promover a tolerância

O Seixal World Music arranca esta sexta-feira, dia 31, no Parque Urbano José Afonso. Buba Espinho, Bandua, Pongo e os palestinianos 47Soul fazem parte do alinhamento.

Promover a tolerância, o conhecimento e a paz entre os povos é a ambição do Seixal World Music, que regressa ao Parque Urbano José Afonso já na sexta-feira, 31 de Maio. Para além da música, há um espaço reservado para as associações de imigrantes do concelho, com gastronomia de todo o mundo. A entrada é livre.

“De realçar, nesta edição, entre outros nomes sonantes da música africana e europeia, a participação de uma banda palestiniana que relembrará a urgência da paz no Médio Oriente e do fim do genocídio do povo da Palestina”, nota o presidente da Câmara Municipal do Seixal, Paulo Silva, antecipando o concerto de 47Soul, no domingo, 2 de Junho, às 20.00.

Os palestinianos são os pioneiros do chamado shamstep, que combina o dabke e outros sons da região do Levante com músicas electrónicas ocidentais, incluindo dubstep, mas também hip-hop e r&b. O seu mais recente álbum, Semitics, foi lançado pela editora britânica Cooking Vinyl, em 2020.

Também no dia 2, a encerrar o festival, a partir das 22.00, vai estar Pongo, que já foi uma das vozes dos Buraka Som Sistema e editou em 2022 o álbum Sakidila, onde o kuduro se mistura com a pop e a EDM, entre o kimbundu, a segunda língua banta mais falada em Angola, e o português.

Mas antes, na sexta-feira, 31, e no sábado, 1, há muito mais para ouvir. Como a italiana Maria Mazzotta (Sex 21.00), que no mais recente disco, Onde, se aproxima do pós-rock; Buba Espinho (Sex 23.00), um dos actuais porta-vozes da música tradicional portuguesa; a cabo-verdiana Lucibela (Sáb 21.00), que representa a música do seu país; ou os portugueses Bandua (Sáb 23.00), com a sua reinterpretação folk electrónica do cancioneiro popular da Beira Baixa.

Já na zona dedicada às associações, encontrará a Associação Cabo-Verdiana do Seixal; a Potu Betu – Associação para o Desenvolvimento Social, a Solidariedade e Cooperação com São Tomé e Príncipe; a AAGA – Associação de Apoio à Comunidade dos Países de Língua Oficial Portuguesa; a ANALP – Associação dos Naturais e Amigos de Lobata em Portugal (São Tomé e Príncipe); a Kamba – Associação de Angolanos do Concelho do Seixal; a Associação Raízes do Bairro de Santa Marta; e a Associação Juntos Sem Fronteiras. Os espaços vão estar abertos nos três dias, a partir das 16.00.

Parque Urbano José Afonso, Seixal. 31 Mai-2 Jun (Sex-Dom). Entrada livre

+ Festas de Lisboa: Mariza no Castelo, jazz no Chiado e Tony à beira-rio