Festival de Street Art do Seixal regressa em Maio

A 3.ª edição do À Babuja – Festival de Street Art do Seixal está prevista realizar-se entre 6 e 9 de Maio, na Quinta do Cabral, na Arrentela. As intervenções artísticas vão decorrer em seis empenas, pintadas por artistas convidados pela autarquia. A curadoria é do artista urbano Ivo Santos, mais conhecido por Smile.

“Numa perspectiva de envolvimento da comunidade, o projecto pretende ter a participação de jovens da zona, que vão ter a oportunidade de deixar uma marca no território e no local onde vivem, criando um impacto positivo com e junto da sua comunidade”, lê-se ainda no site do município, que integra o evento na programação do Mural 18, uma nova plataforma cultural, que reúne a Área Metropolitana de Lisboa em defesa da comunidade artística e do património.

Nas duas edições anteriores, o festival aconteceu no núcleo urbano antigo do Seixal. Em 2019, a dupla Draw & Contra e os artistas Mosaik, Mar e Trafic foram convidados a pintar em locais como o Mercado Municipal do Seixal, a Praça 1.º de Maio e ainda um posto de transformação no parque de estacionamento dos bombeiros do concelho. Além das intervenções de arte urbana, o programa incluiu também música ao vivo, animação de rua e vários workshops criativos.

Até lá, a Câmara Municipal do Seixal está a promover acções de limpeza e remoção das chamadas tags. “É necessário não confundir tags com graffitis [arte urbana com valor artístico]”, avisa a autarquia, que convida os munícipes a participar na campanha com o levantamento de um Kit Limpa Tags, que inclui um “conjunto de ferramentas preparadas para a remoção de rabiscos de menores dimensões que sujam o património edificado”. Para saber mais informações sobre o projecto, pode ler o regulamento ou enviar e-mail (participacao@cm-seixal.pt).

+ Siga este roteiro de arte urbana em Lisboa

+ Subscreva a nossa newsletter para receber as novidades e o melhor da sua cidade