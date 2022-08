Festival de vinhos fortificados e doces de Portugal estreia-se em Oeiras

O Palácio do Marquês de Pombal, em Oeiras, recebe a primeira edição do Festival Vinhos Fortificados e Doces de Portugal, entre os dias 2 e 4 de Setembro.

Enólogos e aspirantes estão convidados a provar uma selecção de vinhos e alinhar numa série de masterclasses naquele que é o primeiro evento exclusivamente dedicado aos vinhos fortificados e doces portugueses. Chama-se Nobre Gosto e acontece entre 2 e 4 de Setembro, no Palácio do Marquês de Pombal, em Oeiras.

Em Portugal, o vinho não é um néctar estranho. De norte a sul do país, encontramos regiões vinícolas reconhecidas um pouco por todo o mundo, mas sabe o que é um vinho fortificado? É para enriquecer o léxico (e, claro, o paladar) que nasce este evento dedicado aos vinhos fortificados, e também doces.

O programa divide-se em quatro masterclasses. A primeira, pela jornalista de vinhos Valéria Zeferino, acontece a 2 de Setembro às 19.00 e tem como tema “Madeira, vinhos que desafiam o tempo”. O calendário do segundo dia é composto por duas masterclasses, a primeira dedicada ao tema “Moscatel, ouro líquido de Setúbal”, pelo também jornalista Nuno de Oliveira Garcia (às 18.00), e a segunda versa sobre o tema “2000, o Porto Vintage do Milénio”, por outro jornalista especializado, João Paulo Martins (20.00). A última masterclass, a 4 de Setembro, está focada nos “Doces e licorosos de Portugal” (18.00) e conta com a presença de Luís Lopes, director da revista Grandes Escolhas.

Todas as masterclasses têm a duração de 60 minutos e custam 50€. Após a aprendizagem, quem quiser continuar com a prova livre de vinhos no evento terá de adquirir no local um copo próprio para o efeito.

O Palácio Marquês de Pombal, onde residiu Sebastião José Carvalho e Melo, tem uma ligação forte ao mundo vínico, já que aqui se encontra a Adega do Palácio do Marquês de Pombal, um espaço recuperado e aberto ao público em 2018. É aqui que envelhece o Vinho de Carcavelos Villa Oeiras, num espaço decorado a gigantes pipas de 225 litros que inclui uma sala de prova na zona junto aos tanques.

Palácio do Marquês de Pombal. Largo Marquês Pombal (Oeiras). 2 a 4 de Setembro. Bilhetes: 50€.

