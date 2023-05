Festival do Brincar vai animar o Castelo de São Jorge

Durante cinco dias, o Festival do Brincar volta ao Castelo de São Jorge para assinalar o Dia Mundial da Criança e o Dia Internacional do Brincar. Os mais pequenos podem contar com actividades lúdicas, jogos e espectáculos.

No fim-de-semana de 27 e 28 de Maio e nos dias 1, 3 e 4 de Junho, o Castelo de São Jorge volta a ser palco do festival dedicado aos mais pequenos e à sua principal obrigação: brincar. Ao longo de cinco dias, não vão faltar actividades para animar as crianças. Há jogos de cavalaria no primeiro sábado do evento, das 14.00 às 15.00, e nos restantes dias das 16.00 às 17.00. Os jogos tradicionais decorrem das 14.00 às 16.00 todos os dias, à excepção de 27 de Maio, que estão marcados para as 15.00.

Para os mais novos que querem dar asas à sua criatividade, há desenhos para colorir a partir das 14.00, todos os dias. A 27 de Maio podem participar numa oficina para aprender a mexer no barro (16.00-18.00), um dia depois há pintura de tecidos (16.00-18.00) e a 3 de Junho podem tornar-se uns verdadeiros artistas das artes plásticas (15.00-18.00).

E porque a música anima qualquer brincadeira, há um concerto didáctico de uma hora, a partir das 16.00, logo no primeiro dia do festival. No dia seguinte, à mesma hora, contam-se histórias musicais.

No Dia Mundial da Criança, a acompanhar um espectáculo de bolas de sabão, das 16.00 às 17.00, há pinturas faciais a partir das 15.00.

A 3 de Junho, há um espectáculo de magia às 17.00. E, para encerrar a festa no Castelo de São Jorge, as crianças podem assistir, das 16.00 às 18.00, a um conto teatral complementado com uma atividade lúdica.

As escolas estão convidadas a participar dia 1 às 14.30 e 15.30.

Castelo de São Jorge (Santa Maria Maior). 27 e 28 Mai, 1, 3 e 4 Jun. 14.00-18.00. É necessário comprar o bilhete do castelo + 3,5€ de entrada no festival

