Festival do Butelo e das Casulas e Carnaval dos Caretos chega a todo o país

O Município de Bragança decidiu contrariar o isolamento provocado pela pandemia e reinventou não só o Festival do Butelo e das Casulas como o Carnaval dos Caretos, para que todos possam participar, entre 1 e 16 de Fevereiro, a partir de qualquer lugar. O objectivo é, dentro das possibilidades permitidas pela actual situação pandémica, dinamizar a cultura e as tradições brigantinas, ao mesmo tempo que se apoia os produtores locais.

O Festival do Butelo e das Casulas, que se vai realizar em parceria com a plataforma Dott e os CTT, contará com a participação de produtores do concelho de Bragança, que estarão a comercializar produtos, como o butelo, salpicões e chouriças, casulas, azeite, vinhos, licores, mel e artesanato regional. Se for bom garfo, irá poder confeccionar alguns pratos da gastronomia transmontana com esses mesmos produtos. E, para o ajudar na cozinha, conte com a presença online de chefs que vão “colocar aos mãos na massa” e revelar alguns dos seus segredos na cozinha.

Município de Bragança

Já o programa do Carnaval dos Caretos contempla também várias iniciativas digitais, como oficinas pedagógicas, destinadas sobretudo às crianças, uma exposição de máscaras e um par de “Diálogos com Arte”. Nos dias 10, 11 e 12 de Fevereiro, os mais jovens vão poder, por exemplo, aprender a construir máscaras em lata e fatos de caretos do território de Bragança.

Mais tarde, a 13 de fevereiro, realiza-se a inauguração de “Máscara: o ser e o fazer”, do artesão Isidro Rodrigues, no Museu Ibérico da Máscara e do Traje, seguida de “Diálogos com Arte”, com António Tiza e Isidro Rodrigues. No último dia, a 16 de Fevereiro, o actor André Gago vai falar sobre “O Papel da Máscara no Teatro”, em mais um “Diálogos com Arte”. Todas estas iniciativas vão ser transmitidas através da página de Facebook do Município de Bragança.

