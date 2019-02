Festival do Café chega a Lisboa em Março

Não vive sem cafeína? Celebre essa sua paixão de aroma torrado durante três dias no novo Festival do Café. As experiências incluem degustações, palestras e workshops.

Bica, cimbalino ou expresso: são poucos os portugueses que passam o seu dia-a-dia sem ele. A primeira edição do Lisbon Coffee Fest chega a Lisboa em Março. Durante três dias, nas fábricas L e XL da Lx Factory, não vão faltar marcas, especialistas da área e uma programação perfeita para os fãs do cafezinho a qualquer hora do dia.

“Desde sempre que os portugueses apreciam um bom café. Não apenas pelo café em si, mas por todo o ritual e convívio que geralmente envolve. É uma necessidade que, mesmo estando apaixonados pelo mundo, nos faz voltar a casa e ter saudades de Portugal”, escreve em comunicado Isabel Mendes, da Associação Industrial e Comercial do Café, responsável por este festival e pelo lançamento do livro Portuguese Coffee – A Blend of Stories.

A abertura do festival está marcada para 22 de Março, às 16.00, mas a programação completa ainda não foi divulgada. Sabe-se que haverá espaço para seminários e palestras educacionais, workshops e demonstrações e degustações de café. Entre as marcas de café presentes, conta-se a portuguesa Delta, mas também a Nestlé, a Nicola e outras menos conhecidas, como a NewCoffee, a Meltino, a Daily Coffee e a Bekoffe. Os expositores deverão oferecer por dia, pelo menos uma bebida de café ao público.

Está ainda marcado um campeonato de baristas, para eleger o representante de Portugal no concurso internacional. Cada concorrente tem 15 minutos para preparar com mestria, rigor e conhecimento técnico: 4 expressos, 4 cappuccinos ou outra bebida com leite e 4 bebidas de autor.

Se está preocupado com a sustentabilidade, não se preocupe. Vão estar disponíveis contentores de tampa castanha para colocação das borras de café que, em colaboração com a Câmara Municipal de Lisboa, serão encaminhadas para a Estação de Tratamento e Valorização Orgânica da Valorsul. Os copos oficiais do Festival serão também 100% recicláveis e devem ser colocados nos ecopontos azuis disponíveis no espaço.

O bilhete diário, que garante a entrada individual para um dos dias do evento, custará 4,50€. Mas por 9€ também tem direito a uma caneca, avental, saco e booklet. Os bilhetes estão à venda na Ticketline, Worten e Fnac.

