Festival do café regressa à Lx Factory em Março

Cheira bem, cheira a café. É o aroma torrado do Lisbon Coffee Fest. Depois do sucesso da primeira edição, o festival volta a assentar arraiais na Lx Factory, para três dias de degustações, palestras, workshops e momentos musicais.

Ir ao café é um hábito bem português. Bica, cimbalino ou expresso: é difícil passar o dia-a-dia sem ele. Com o regresso do Lisbon Coffee Fest às fábricas L e XL da Lx Factory, poderá experimentar diferentes variedades e formatos da bebida num único espaço. Entre 20 e 22 de Março, há muito para provar, mas também para ver e aprender.

A abertura do festival, promovido pela Associação Industrial e Comercial do Café, está marcada para sexta-feira, 20 de Março, às 14.00. A programação completa ainda não foi anunciada, mas o evento voltará a contar com palestras, workshops, demonstrações e duas competições. Além do 6.º Campeonato Nacional de Baristas, que escolherá o representante de Portugal no World Barista Championship, haverá também um concurso para encontrar o expresso perfeito, onde as marcas detentoras do selo Portuguese Coffee terão oportunidade de participar.

Já entre os expositores poderá encontrar a Delta, mas também a Nestlé, a Nicola e outras marcas portuguesas menos conhecidas, como a NewCoffee, a Meltino e a Negrita. O Centro de Ciência do Café e o Copenhagen Coffee Lab também vão estar presentes, assim como os cafés de especialidade Buraca Roasters e Caparaó.

Na edição deste ano, o festival mantém a preocupação com a sustentabilidade. Vão voltar a estar disponíveis contentores de tampa castanha para colocação das borras de café que, em colaboração com a Câmara Municipal de Lisboa, serão encaminhadas para a Estação de Tratamento e Valorização Orgânica da Valorsul. Os copos oficiais do festival também são 100% recicláveis e devem ser colocados nos ecopontos azuis disponíveis no espaço.

O bilhete diário, à venda na Ticketline e nos pontos de venda habituais, custa 5€, mais 50 cêntimos do que na primeira edição. Mas por 9€ também tem direito a uma caneca, um avental, um saco e ao livro Portuguese Coffee – A Blend of Stories.

Fábricas L e XL da Lx Factory. Sex 14.00-20.00 e Sáb-Dom 10.00-20.00. 5€/bilhete diário.

