Festival do Chocolate: três dias de muita doçaria, artesanato e animação em Sintra

Fevereiro é o mês mais romântico do ano, mas também é o mais guloso: o melhor é não estar de dieta. Durante três dias, o Festival do Chocolate de Agualva e Mira Sintra regressa com os melhores doces feitos com o ingrediente rei.

Tem uma boca doce? Prepare-se para mais um Festival do Chocolate no Largo da República, em Agualva-Cacém. Além de expositores e da venda de produtos com chocolate, para fazer as delícias dos mais gulosos, haverá ainda doçaria tradicional e regional portuguesa e street food.

“Teremos ainda animação de rua, com estátuas de chocolate, palhaços e pinturas faciais”, lê-se na nota de imprensa da Freguesia de Agualva e Mira Sintra, onde se refere ainda uma área de actividades para crianças e actuações musicais (ainda por confirmar) para toda a família.

A abertura do festival está marcada para 28 de Fevereiro, às 18.00. No dia seguinte, 29 de Fevereiro, a festa começa mais cedo, ao 12.00, mas o encerramento está previsto para a mesma hora, à meia-noite. O último dia, 1 de Março, é para aproveitar ao máximo, das 12.00 às 21.00. A entrada é livre.

Largo da República (Agualva-Cacém). Sex 18.00-00.00, Sáb 12.00-00.00 e Dom 12.00-21.00. Grátis.

+ Escapadinhas gastronómicas que valem a viagem