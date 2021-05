Festival Espontâneo está de volta com edição online

O Festival Espontâneo, que se realiza em Sintra desde 2012, está de volta para mais uma edição, desta vez exclusivamente online e totalmente gratuita. A programação, que arranca a 13 de Maio e se prolonga até dia 30, inclui conversas com convidados nacionais e internacionais, masterclasses por mestres de improvisação teatral e espectáculos em streaming e em directo.

“No actual contexto pandémico e no ano em que celebra uma década de existência, a edição de 2021 não poderá, infelizmente, realizar-se presencialmente”, de acordo com a companhia de improvisação teatral Instantâneos. “Apesar desta inibição, resolvemos avançar com uma edição muito diferente do habitual, que não pretende substituir em nenhum aspecto a experiência dos espectáculos ao vivo, mas que se destaca por procurar explorar as potencialidades que o universo online proporciona.”

Composta por quatro núcleos de propostas, esta edição conta com a transmissão em streaming de espectáculos de edições anteriores do festival, que já estão disponíveis para ver quando e como quiser. Desde Passageiro, gravado no Centro Cultural Olga Cadaval, no âmbito da 6ª edição do Espontâneo, em 2017, até Broadway’s Next Hit Musical, gravado na 9.ª edição do Espontâneo, em 2020, são vários os ensembles criados no momento, que juntaram no mesmo palco improvisadores de todo o mundo.

E como funcionou o processo criativo desses teatros de improviso? É esta a pergunta-mote para um conjunto de conversas com convidados muito diferentes, mas todos criativos. A primeira sessão está marcada para 13 de Maio, às 22.00, com os Instantâneos, incontornáveis no panorama da improvisação em território nacional. Seguem-se, sempre à mesma hora, nomes como o belga Jo Claeys (18 de Maio), o espanhol Julian Bozzo (19 de Maio), a portuguesa Susana Romana (20 de Maio), a brasileira Rhena de Faria (25 de Maio), o britânico Ash Perrin (26 de Maio) e o mexicano Piolo Juvera (27 de Maio).

A programação conta ainda com um segmento de masterclasses, leccionadas por alguns dos mais experientes e relevantes mestres de improvisação teatral, que pretendem partilhar com os participantes novas visões, estratégias e conteúdos únicos. Cada sessão terá uma duração aproximada de duas horas e o acesso é gratuito, mas limitado aos primeiros 30 participantes. Aponte as datas: 16 de Maio, às 17.00 (Javier Pastor); 23 de Maio, às 13.00 (Patti Stiles); e 30 de Maio, às 15.30 (Gigio Giraldo).

A cereja no topo do bolo são os espectáculos em directo, pensados e criados para o contexto digital. O primeiro está marcado para 14 de Maio, às 23.50, com os Instantâneos. A acção, inspirada em “Voces en la noche” de José Sanchis Sinisterra, decorre no estúdio de uma emissora de rádio, mais concretamente durante o programa nocturno. Mais tarde, há Zoom Vouyeurista, dia 21 de Maio, às 22.00, com a companhia mexicana Complot Escena; e Nunca Te Acostarás, dia 28, às 21.30, com a ImproMadrid.

Para mais informações, basta consultar a programação completa no site do festival e na página de Facebook.

