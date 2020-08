Festival Infinito leva a arte urbana a oito zonas de Cascais

O Festival Infinito está de regresso a Cascais para uma segunda edição, desta vez levando a arte urbana a várias zonas do concelho além do Bairro da Torre. Até 12 de Setembro, o melhor é andar de cabeça no ar e olhos postos na parede que há oito artistas de lata na mão.

O Bairro da Torre já foi um dos mais vandalizados do concelho de Cascais, até um grupo de jovens se unir e criar a Associação Somos Torre, que entre 2016 e 2017 avançou com um projecto de requalificação urbanístico através da arte urbana. Em 2018, decorre assim a primeira edição do Festival Infinito que mudou oito empenas do bairro.

Este ano, a 2.ª edição do festival, que começou no sábado, 29, alarga as intervenções a oito zonas do concelho: Alcoitão, Abuxarda, São Pedro do Estoril, Fim do Mundo, Torre, São Domingos de Rana, Adroana e centro de Cascais. Serão oito os artistas responsáveis por intervencionar, ao longo de duas semanas, sete paredes e um chão, e cujo trabalho pode ir sendo acompanhado ao vivo ou, para quem não pode durantes estes dias, pelo Instagram do festival.

“O conceito deste ano pretende replicar o processo participado da Torre com jovens de outras zonas do concelho, centrais e periféricas, e apoiar o desenvolvimento de uma requalificação através de arte urbana com as comunidades”, explica a organização na sua página de Facebook.

A primeira semana, até 4 de Setembro, o público pode assistir à intervenções dos artistas Smile, Mr Kas, Nark e de Mr. Dheo. De 5 a 12 de Setembro será a vez de Fedor, Huariu, Daniel Eime e a dupla espanhola Medianeras entrarem em acção.

As intervenções foram discutidas entre os artistas e os moradores, para que seja criada uma rede de arte urbana de Cascais.

