Festival Interferências dá a conhecer oito novos projectos artísticos

Apoiados pela Companhia Olga Roriz, oito artistas mostram o que valem na 3.ª edição do Interferências, de 15 a 17 de Setembro. Entre dança contemporânea, teatro e arte sonora, as apresentações vão ter lugar no Palácio Pancas Palha.

A 14 de Agosto, a Companhia Olga Roriz abriu portas a oito projectos artísticos de jovens autores. Seleccionadas entre um total de 91 candidaturas, as propostas de Alex & Pedro Russo, Daria Nowak, Francisca Pinto, Izabel Nejur, Joana Levi, Laura Ríos, Rina Marques e Sara Pinheiro & Artur Pispalhas foram desenvolvidas com a ajuda de uma bolsa de apoio à criação.

O resultado das residências vê agora a luz do dia na 3.ª edição do festival Interferências, marcado para os dias 15, 16 e 17 de Setembro no Palácio Pancas Palha, na freguesia de São Vicente. O teatro, a dança contemporânea e a instalação sonora são algumas das áreas abrangidas pela mostra artística. Marcadas a partir do final da tarde, as apresentações vão ter lugar dentro de portas, mas também no jardim do palácio.

Mas o festival conta também com uma programação paralela. No sábado, há F.E.R.A. – uma feira de edições de artistas que reúne publicações de artes performativas em Portugal e que ocupa o corredor do jardim a partir das 15.00. Domingo às 17.00, a Conversa de Jardim põe a autora Patrícia Portela a responder às questões do público em torno das suas experiências pessoais e profissionais. O encerramento fica a cargo da DJ Alice Selecta, responsável por dar música ao Palácio Pancas Palha até às três da manhã.

Travessa do Recolhimento Lázaro Leitão, 1 (São Vicente). Sex 15-Dom 17. Entrada livre

