Festival Jardins Abertos volta em Julho com visitas aos espaços verdes e oficinas digitais

Se pensava que já não ia partir à descoberta dos jardins mais improváveis da cidade guiado por quem sabe, tire o cavalinho da chuva, porque o Festival Jardins Abertos vai mesmo acontecer. Será repartido por dois fins-de-semana, 18 e 19 e 25 e 26 de Julho, e terá um formato presencial e outro digital.

Muito pouco se sabe ainda sobre esta edição veranil do já habitual Festival Jardins Abertos, apenas que a programação completa será anunciada no dia 1 de Julho. Esta edição é realizada de mãos dadas com a Câmara Municipal de Lisboa e insere-se na programação da Capital Verde Europeia 2020.

Os portões de alguns dos jardins mais bonitos da cidade – muitos deles privados – vão estar abertos nestes dias. O projecto, promovido por profissionais da cultura, botânica e sustentabilidade, quer difundir o conhecimento da natureza em ambiente urbano e sensibilizar o público para a preservação dos espaços verdes.

Será a primeira vez que o festival terá uma edição mista com actividades virtuais e presenciais, e nestas serão tomadas as medidas de protecção necessárias para garantir a segurança da equipa e participantes de acordo com as recomendações da Direcção Geral da Saúde.

“Orgulhamo-nos de poder avançar com esta edição e de proporcionar o regresso aos jardins. Mais do que nunca, somos relembrados da importância do contacto social e com a natureza, e os jardins são inquestionavelmente lugares primordiais para esses encontros”, refere a organização.

Está ainda aberta a open call para voluntários que se queiram juntar à equipa dos Jardins Abertos para ajudar na recepção aos participantes, no acompanhamento das visitas e das actividades da programação. As inscrições estão a decorrer até às 22.00 de 22 de Junho.

