Festival Literário de Óbidos regressa em Outubro com mais de 200 iniciativas

A vila de Óbidos vai voltar a ser motivo de romaria para todos os amantes da literatura. Entre 6 e 16 de Outubro, haverá 24 espaços com programação para todas as idades.

A 7.ª edição do FOLIO – Festival Literário de Óbidos arranca a 6 de Outubro, pelas 16.00, com uma performance à porta da vila. A programação, que se estende a 24 espaços, conta com mais de 200 iniciativas em torno da literatura, desde lançamentos e apresentações de livros até exposições, conversas e oficinas. Entre os cerca de 300 autores com presença confirmada, encontram-se nomes dos prémios Nobel de Literatura Olga Tokarczuk e Wole Soyinka. “É difícil ter cá um prémio Nobel [da Literatura], ter dois [Olga Tokarczuk e Wole Soyinka] é, de facto, extraordinário”, declarou o presidente da Câmara Municipal de Óbidos, Filipe Daniel, em conferência de imprensa, nesta terça-feira, 21.

“Este ano, o tema do FOLIO é o ‘Poder’. Aquando da escolha desta temática mais abrangente, estávamos longe de pensar numa guerra na Europa e, acima de tudo, que o poder de um só homem poderia desencadear uma série de problemas a nível mundial, onde a carestia de vida é, porventura, a face mais visível. Mas quero falar de outros poderes, nomeadamente o poder da palavra e o poder de nos podermos expressar livremente. É isso que diferencia, e muito, a nossa sociedade de outras, algumas delas, como bem se vê, mais perto de nós do que pudéssemos supor.”

À semelhança de anos anteriores, a programação está dividida por áreas temáticas, mas inclui duas novidades: o FOLIO Tech, que junta a literatura à tecnologia, e o FOLIO Inclusivo, dedicado à acessibilidade cultural. E estende-se a todo o centro histórico da vila de Óbidos. Na Praça de Santa Maria, por exemplo, encontrar-se-á um espaço dedicado aos autores, onde vão estar representadas as editoras e decorrer a maior parte das conversas. Já na Cerca do Castelo, estará o Palco INATEL, onde se vão realizar quase todos os concertos.

Esta edição conta com um orçamento de 385 mil euros, assegurado pela autarquia e por parceiros, que têm a cargo a organização de alguns dos eventos, como os previstos para o Palco INATEL, por exemplo. Com excepção de uma oficina, todas as actividades, inclusive um curso ministrado pelo escritor Gonçalo M. Tavares, vão ser de entrada livre. Entre os 30 concertos agendados, confirmam-se espectáculos de Sara Correia, NBC, Expresso Transatlântico, Seiva, Marta Hugon, João Cabrita, Cassete Pirata e José Barros. Se preferir exposições, vale a pena visitar a “PIM! VII Mostra de Ilustração”, com curadoria de Mafalda Milhões, para ver na Galeria Nova Ogiva; e a “Flexágono”, dedicada à banda desenhada portuguesa contemporânea, para ver no Museu Municipal de Óbidos.

A programação completa já está disponível no site do festival. No primeiro dia de festival, 6 de Outubro, destaca-se a inauguração da Casa Abysmo, às 18.00, com apresentação da programação, do espaço livreiro Abysmo e da exposição de Mantraste, “Uma espécie de livro”. Segue-se, no mesmo local, uma conversa com convidados que pertencem “à terra”. Esta sessão inclui a abertura de um barril de cerveja Cadáver Esquisito e catering pela Conserveira de Lisboa. Já o encerramento, a 16 de Outubro, está marcado para as 19.30, com um concerto de José Barros, que comemora 25 anos de carreira.

Vários locais, Óbidos. 6-16 Out. Entrada livre.

