Festival Liv(r)e celebra a liberdade online com participação dos Clã

Doze artistas, em quatro sessões de três concertos, cada um de 30 minutos, para assistir em direto na página de Facebook d'A Música Portuguesa a Gostar Dela Própria esta sexta, sábado e domingo. É o festival Liv(r)e que nos chega para celebrar a liberdade.

Organizado e programado numa parceria que engloba o projecto Camaleão, a Música Portuguesa a Gostar Dela Própria (MPAGDP) e o projecto cultural 23 Milhas, o festival Liv(r)e quer aproximar as diversas zonas do país através da música, celebrando a data histórica. De 24 a 26 de Abril, às 21.30 na página de Facebook da MPAGDP – e em edição especial às 17.30 no dia 25 –, há doze nomes a subir ao palco virtual.

Clã (Vila do Conde), Galandum Galundaina (Miranda do Douro), João Behran (Lisboa), Quiné Teles (Ílhavo), João Francisco (Lousã), Pedro Mestre (Castro Verde), Adélia (Vimioso), Mariana Root (Aljezur), Tiago Sami Pereira (Guarda), Tiago Jesus (Loures), Edgar Valente (Covilhã) e Vasco Ribeiro (Loures) são os artistas a integrar o cartaz.

"Pela palavra, pela composição ou pelo propósito das suas canções, foram selecionados pelos três organizadores para cantarem a liberdade", explica o comunicado enviado às redacções. Entre cada concerto realizar-se-á também uma entrevista com questões colocadas pelo público.

Sobre a iniciativa, a organização diz que o Liv(r)e tem como propósito "garantir que a Liberdade também canta em águas paradas. Que a música popular portuguesa (MPP) irá continuar a sair à rua em Abril e a lembrar-se dos vários pontos que a une e que constituem a sua força: a liberdade das canções, das pessoas, das trocas, dos encontros."

