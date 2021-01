Festival Mental volta a discutir a saúde psicológica em Maio

Nenhuma pandemia consegue parar a organização do Festival Mental. Depois de um 2020 atribulado e uma edição empurrada para o final do ano, em 2021 o cenário é outro: o Festival Mental regressa com a sua 5.ª edição entre 20 e 23 de Maio para voltar a quebrar estigmas e discutir a saúde mental com cinema e conversas no Cinema São Jorge.

Foi em Outubro de 2020, depois de adiamentos nas datas do evento, que o Mental ocupou pela primeira vez o São Jorge. E é lá que voltará em Maio com o mesmo formato semelhante ao de um festival de cinema cujo tema base é a saúde mental, tocando numa ferida que muitos não gostam de ver aberta. Mas, mais do que nunca, é preciso normalizar a saúde mental e os estigmas que lhe são associados.

À semelhança das edições anteriores, também a programação dividirá as atenções entre conversas, workshops, música, literatura e, claro, cinema. É precisamente nesta vertente que o Festival Mental mais quer apostar, tendo já aberto uma open call para curtas-metragens relacionadas com a saúde mental.

O concurso está a decorrer através da plataforma Film Freeway e as candidaturas podem ser submetidas de qualquer parte do mundo, sendo a data limite de participação a 27 de Março. O júri será constituído pelos residentes Rui Henriques Coimbra, Maria João Barros, Catarina Belo e Eurico de Barros (crítico da casa), aos quais se juntará um quinto elemento convidado.

Além disso, não será esquecida a programação para os mais novos, com o habitual Mental Júnior. O programa detalhado será divulgada em breve no site e redes sociais do evento, num ano em que o próprio Mental terá um formato itinerante, passando por cidades como Funchal, Ponta Delgada e Castelo de Vide.

+ O Jardim Cesário Verde tem uma nova calçada artística portuguesa