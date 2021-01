O Jardim Cesário Verde tem uma nova calçada artística portuguesa

A melhoria das acessibilidades e dos percursos pedonais do Jardim Cesário Verde, próximo do Largo Dona Estefânia, é o grande objectivo das obras iniciadas em Setembro. A intervenção foi financiada pela Câmara Municipal de Lisboa e executada pela Junta de Freguesia de Arroios.

O piso do jardim, que estava em mau estado, foi integralmente reabilitado com a colocação de zonas antiderrapantes, a restituição da permeabilidade dos solos e também com a instalação de pormenores de calçada artística portuguesa, com temas da fauna e da flora ou ainda uma estrela decorada a corações de Viana.

©Junta de Freguesia de Arroios A nova calçada artística do Jardim Cesário Verde



O Jardim Cesário Verde é um pequeno espaço verde (com 0,25 hectares), mas é bastante arborizado. Entre as plantas de grande porte encontra-se, desde 1947, um cedro-de-atlas, classificado como árvore de Interesse Público. Destaque ainda para o busto do poeta Cesário Verde (1855-1886), inaugurado em 1955, do escultor Maximiano Alves, também autor em Lisboa do Monumento aos Mortos da Grande Guerra ou das esculturas na Fonte Monumental.

+ Leia a edição desta semana: 2021 anda à roda

+ Os segredos da calçada em Lisboa