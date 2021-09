Festival MOGA muda-se de Marrocos para a Caparica em Outubro

Desde 2016 que o festival de música electrónica MOGA animava a cidade de Essaouira, em Marrocos. Este ano, o evento muda-se para a Costa da Caparica para dar música aos portugueses.

O festival tem lugar de 6 a 10 de Outubro e traz nomes internacionais como Agoria, Behrouz, Birds Of Mind, DJ Tennis, Matthew Dekay ou Tom of England, entre muitos outros. Na comitiva portuguesa destacam-se residentes do Lux como Tiago e Yen Sung, mas também o mediático DJ Vibe, ou dois homens da Discotexas, Moullinex e Xinobi, numa actuação back to back.

Uma vez que este é um festival ligado ao bem-estar, além da música há eventos de ioga, surf, ciclismo, caminhadas e muito mais.

O MOGA acontece em vários locais, incluindo a Praia Irmão, o Bohemian Beach Club, o Dr. Bernard, o Palms e o Barco Évora. Os bilhetes já se encontram disponíveis e os preços vão dos 35€ (passe diário) aos 100€ (passe de três dias).

+ Dita Von Teese sobe ao palco do Coliseu em 2022

+ Shawn Mendes regressa a Portugal no próximo ano